Corso pratico sulle nuove regole sulla privacy

L’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG, in collaborazione con AcademIT, brand di Nordest Servizi SRL, propone per DOMANI 22 novembre, alle 15, nella sua sede in viale Ungheria 28 a Udine, un corso pratico sulla normativa e gli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di privacy e trattamento dei dati personali.



Docente sarà l’avvocato Stefano Antonio Collet - Compliance & Legal Consultant Securbee Srl.