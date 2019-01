Lo smartphone è sicuro... se sai come usarlo

Nella realtà di oggi venire in contatto con le nuove tecnologie è sempre più semplice. Lasciando da parte i cosiddetti “nativi digitali”, che in questa situazione ci sono nati e ci stanno più che bene, gli adulti e ancor più gli anziani si trovano davanti strumenti che fino a qualche anno fa non avevano nemmeno immaginato, come pc, smartphone e tablet. Imparare a usarli, a gestirli al meglio e a non correre inutili rischi diventa perciò vitale. È quello che si propone di fare il corso ‘Utilizzo consapevole delle App da smartphone’, che si tiene alla Libreria Friuli di Udine ogni venerdì dalle 10 alle 11.



A condurre le lezioni sarà Barbara Gangi dell’Associazione Brainery Academy. Gli incontri, comunque, sono aperti a tutti e totalmente gratuiti e fanno parte del progetto ‘Università di Strada’, che intende portare la cultura, l’educazione - anche digitale - e la didattica nei luoghi più disparati e insoliti, per permettere a tutti i cittadini e le cittadine di partecipare, indipendentemente dall’età e dallo status sociale.



“Si tratta di un corso impostato secondo le regole dell’apprendimento informale – spiega Gangi – in cui non esiste un programma prestabilito da seguire. Anzi, è l’insegnante che si adegua alle richieste e ai progressi della classe. Il nostro fine è fornire a tutti gli elementi base per utilizzare smartphone e tablet senza problemi”.