Terremoto: più sicuri con il sismabonus

Dal 6 maggio del 1976 – la notte del terremoto - nei friulani è cambiato qualcosa. E non solo per il dolore di aver perso delle persone care o per la necessità di dover ricostruire la propria casa ridotta in macerie, ma anche per la consapevolezza di essere soggetti a un elevato rischio sismico.

Per questo motivo la nostra regione, più di altre, ha recepito le indicazioni che arrivano da misure come detrazioni e bonus per mettere in sicurezza gli edifici dal punto di vista strutturale.



Attenzione alta

“Sicuramente in Friuli la sensibilità è molto elevata – commenta Irene Cosano, responsabile dello Sportello energia della Regione Fvg -. Chi si appresta a fare interventi magari di efficientemento energetico nella maggior parte dei casi pensa anche alla possibilità di rendere più sicura la struttura dell’edificio. In molti si informano sui bonus e sulla possibilità di accumularli. Il sismabonus introdotto nel 2013 ha previsto detrazioni maggiori e regole più specifiche per gli interventi antisismici. Questi erano già presenti tra quelli detraibili nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici che prevedeva una detrazione del 36%, in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Fino al 31 dicembre 2019 questa percentuale è stata elevata al 50% e la spesa massima a 96.000 euro”.



Regole diverse

Il sismabonus del 2017 cambia ancora le regole, perchè prevede percentuali maggiori di detrazione e 5 quote annuali, a patto che l’edificio si trovi in zona sismica fino alla 3 (vale per l’intero territorio del Friuli Venezia Giulia). Quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione arriva al 70% delle spese sostenute, se a due classi inferiori, addirittura all’80%. I soggetti che ne possono beneficiare sono sia i soggetti passivi Irpef sia i soggetti passivi Ires. Sono ammessi tutti gli immobili di tipo abitativo e quelli utilizzati per attività produttive.



Inoltre, per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in alternativa alla fruizione della detrazione. Dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” e, anche in questo caso, esiste la possibilità di cedere il credito.

“Per interventi antisismici si può scegliere tra la classica detrazione al 50% in 10 anni o in alternativa la percentuale maggiorata al 70-80% in 5 anni con il sismabonus – specifica Cosano -. Anche in caso di demolizione con ricostruzione è possibile ottenere il sismabonus, a patto che l’intervento non si configuri come nuova costruzione, ma come recupero del patrimonio edilizio e che quindi sia rispettata la volumetria dell’esistente”.