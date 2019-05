Cantine Aperte: missione compiuta

Missione compiuta per la 27° edizione di Cantine Aperte: due giornate ricche di degustazioni, incontri, cene a tema e approfondimenti sulla cultura del vino che hanno portato nelle cantine regionali migliaia di persone a dimostrazione che un’eccellenza agroalimentare del territorio, il vino, rappresenta un veicolo importante per conoscere l’intera identità della nostra regione. La manifestazione, organizzata in regione dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, negli anni è cresciuta costantemente sia nella qualità dell’accoglienza sia nelle molteplici iniziative collaterali proposte dalle cantine.

Queste variegate proposte, pensate per far vivere sempre nuove esperienze agli appassionati del vino, hanno contribuito al bilancio più che positivo della manifestazione, che ha coinvolto migliaia di enoturisti non solo regionali ma anche provenienti dalla Germania, dall'Austria, dalla Slovenia, da tutto il Nord Italia e addirittura dall’Australia.