Lo Sapevo! Ripesca la Pro Loco

Per il quiz di Telefriuli ‘Lo Sapevo!’ è iniziata la seconda fase e per le 14 Pro Loco eliminate al primo turno è il momento di puntare al ripescaggio. Oltre ai ‘like’ ottenuti nella pagina Facebook del programma, si aggiunge anche il concorso multimediale de Il Friuli, con i voti online e i coupon cartacei.

Ricordiamo che per votare online è necessario effettuare il login al nostro sito (bisogna iscriversi nella sezione dedicata che trovate in alto a destra nella home page, attendere la mail di conferma e poi inserire nome utente e password nei campi indicati) oppure accedere tramite il proprio profilo Facebook.

Ogni preferenza – si può cliccare una sola volta ogni sei ore! – vale un punto. Si può votare anche attraverso i coupon ritagliabili sul settimanale Il Friuli. In questo caso il voto permetterà al presepe di conquistare 20 punti. I coupon vanno spediti o consegnati alla nostra redazione (in via Nazionale 120, 33010 Tavagnacco, entro il 20 marzo). Le votazioni online saranno aperte fino al 20 marzo.

La classifica visualizzata tiene conto solo delle votazioni espresse online che, alla fine del concorso, saranno sommate alle preferenze ricevute tramite coupon.