Il gruppo Mediafriuli in collaborazione con il Comitato regionale Unpli Fvg promuove il concorso 'Vota il tuo piatto preferito a Sapori Pro Loco'. In occasione della manifestazione viene promossa una votazione popolare attraverso i media del gruppo. I lettori hanno la possibilità di indicare il proprio piatto preferito tra le 26 specialità in gara attraverso i coupon sul settimanale Il Friuli e con il voto online su www.ilfriuli.it.

Voto su settimanale

Nei numeri del 10 e del 17 maggio i lettori trovano sul settimanale un coupon per esprimere un voto (valore 20 punti), che dovrà essere spedito o recapitato alla redazione (via Nazionale 120, 33010 Tavagnacco) entro il 24 maggio.

Voto su web

Fino alla mezzanotte del 24 maggio è possibile votare il piatto preferito sul nostro sito, aprendo la gallery delle foto e cliccando su 'mi plas' (valore 1 punto). Ogni visitatore ha possibilità di esprimere un voto ogni 12 ore.

Vincitore

Dopo la somma dei voti (settimanale+web), la Pro Loco vincitrice sarà annunciata durante una delle trasmissione di Telefriuli e attraverso una pagina del settimanale. In studio saranno presenti i rappresentanti dell’associazione vincitrice. La Pro Loco riceverà prodotti agroalimentari a marchio regionale Aqua.

Informazioni redazione tel. 0432-21922

I voti visualizzati esprimono solo le preferenze online, che poi saranno sommate ai voti cartacei