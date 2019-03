Agricoltura, oltre il biologico

Due appuntamenti alla scoperta di un modo diverso di fare agricoltura. Per la prima volta in regione Matteo Mancini, agronomo, divulgatore e tecnico dell'organizzazione Deafal, per parlare delle storie di tante aziende agricole che in tutta Italia applicano l'Agricoltura Organica e Rigenerativa.



Il programma

19 marzo 2019 ore 20:30 Sala Asquini di Cjase Cocel Via Lisignana 15 Fagagna: Incontro tecnico con Matteo Mancini per consumatori, ortolani e agricoltori. I benefici economici, agronomici e ambientali. Interverranno Clebson Ouza De Almeida del Centro di Agricoltura Sostenibile di Turmalina (Brasile), Marco Job (CeVI) e Gianni Cominotto (Az.Agr. AreaBio). Modela Raffaella Cavallo, Radio RAI FVG



20 marzo 2019 ore 18:30 Libreria Tarantola Via Vittorio Veneto 20 Udine: Presentazione del libro 'Agricoltura Organica e Rigenerativa – Terra Nuova Edizioni' con l'autore Matteo Mancini. Modera Alessandro Franco, viticoltore.



Matteo Mancini ha lavorato in progetti agricoli e forestali in Messico, Mozambico, Brasile, Angola, Inghilterra, Libano e Palestina.

Dal 2009 è coordinatore tecnico dell’Ong Deafal. Lavora sia in Italia presso le aziende agricole che all’estero nei progetti di cooperazione allo sviluppo ed è stato docente a contratto di Agroselvicoltura all’Università della Tuscia.



