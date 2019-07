Nuova centralina dell'aria a Monfalcone

A poco più di un mese di distanza dalla messa in esercizio della nuova postazione collocata nell’Area Verde di via Valentinis a Monfalcone, è stata ultimata in questi giorni la ricollocazione di tutti gli analizzatori per il monitoraggio della qualità dell’aria.



Dopo una accurata manutenzione e taratura le misure degli ossidi di azoto (NOx) ritornano ad affiancare ed implementare quelle sul particolato atmosferico (PM10) che già da qualche settimana erano a disposizione sul sito Arpa. Viene ripristinato, inoltre, anche l’analizzatore di COV che riprende ad essere utilizzato nella valutazione delle potenziali ricadute provenienti dalle vicine aree produttive ed è stato installato un nuovo rilevatore di ozono che fornirà utili informazioni per la tutela sia della salute umana che dell’ecosistema urbano.



Le informazioni relative all’area complessa di Monfalcone sono accessibili a tutti i cittadini nell’apposita sezione del sito web dell’agenzia.