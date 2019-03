Si terrà a Cormons, dal 28 al 31 marzo, la manifestazione Consapevolmente, alla scoperta delle metodiche naturali e mercato biologico. Riprendendo l’esperienza del 2018, a fine marzo si intende riportare l’attenzione sul reale rischio di estinzione delle api.In più, quest’anno, si intende sposare la manifestazione con una serie di interventi e conferenze sul tema dell’alimentazione e il benessere tramite metodiche naturali.



Domenica 31 marzo in programma un mercato biologico lungo viale Friuli e Piazza Libertà, a Cormons, in collaborazione con aziende del territorio l’intenzione è quella di proporre un mercato di qualità. Il tutto prevede il coinvolgimento di attività economiche del territorio che interagiranno con il programma in base alla loro inclinazioni.



L’iniziativa sarà organizzata come lo scorso anno da molteplici attori: il gruppo Lis Tarlupulis, le altre associazioni del territorio (Tocs di Cormons, Cormovida, Eventualmente, Chei dal poz) e i pubblici esercizi di Cormons, il tutto con il patronicio del Comune di Cormons.



In allegato tra le immagini il programma