Sementi conciate: se usate male si rischia di compiere reato

Le sementi conciate, molto utilizzate in agricoltura, continuano a rappresentare un problema a causa del pesante impatto ambientale. L’Ersa corre dunque ai ripari ed emana una nota tecnica su come impiegarle per ridurre al massimo i rischi perché “il ricorso a tale tecnica comporta non poche criticità e risulta, a seconda del prodotto conciante utilizzato, in molti casi non giustificato da effettive necessità di difesa delle colture”.



Il problema resta la dispersione dei veleni nell’ambiente che provoca diversi impatti negativi, in particolari sulle api e sugli insetti utili, come evidenziato nella recente inchiesta pubblicata sul settimanale Il Friuli.

L’Ersa invita gli agricoltori a ricorrere all’impiego di semente trattata con prodotti ad azione insetticida - anche quando questi siano impiegati in funzione di repellente nei confronti degli uccelli - solo nei casi in cui il loro utilizzo sia giustificato, sulla base di rigorose osservazioni dei danni e raccomanda il rispetto delle prescrizioni, dallo sfalcio delle piante spontanee in fioritura nelle vicinanze, al divieto di semina nelle giornate ventose o quando le api sono in attività, avendo cura di utilizzare gli appositi deflettori qualora si usino seminatrici pneumatiche.



La nota si conclude ribadendo che tali prescrizioni e precauzioni sono a tutti gli effetti vincolanti e che il mancato rispetto determina un impiego non autorizzato della semente conciata con prodotti fitosanitari e può costituire anche reato perseguibile penalmente.