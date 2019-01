A Cividale la Gubana più grande del mondo: pesa 102 chili

Ci sono voluti due giorni di lavoro al mastro pasticcere Berto Blasutig e al suo staff del panificio Cattarossi di Cividale del Friuli per preparare la gubana da record. Sono stati utilizzati 40 chili di farina, una settantina di uova, 15 di zucchero, 3 di burro, mezzo chilo di lievito, mezzo litro di grappa e una cinquantina di chili tra noci, mandorle, uvetta e amaretti per il ripieno. Stesura della pasta, farcitura e arrotolamento hanno richiesto un paio d'ore e altre tre e mezza sono state necessarie per la cottura e ottenere 102 kg di dolce, 4 in più rispetto allo scorso anno . Guiness battuto e grande festa a Cividale del Friuli, sotto la loggia del Caffè San Marco.

In chiusura della giornata è stato annunciato lo sfidante della specialità dolciaria di casa nel “Gubana Day-Premio Bepi Tosolini 2019”, in programma per febbraio: a contendere lo scettro alla regina delle Valli sarà, il pane di San Siro, tipicità di Pavia scelta per la ricorrenza del 1450° anniversario dalla nascita del regno Longobardo in Italia, di cui la città lombarda fu capitale e Cividale primo ducato.