A Cordovado attesa per Sapori in Borgo

Tutto pronto a Cordovado, in Friuli Venezia Giulia, per "Sapori in Borgo" la manifestazione dedicata a enogastronomia, tradizioni, arte e cultura di alcune tra le più interessanti realtà del club Anci dei Borghi più Belli d’Italia (dei quali fa parte anche il centro friulano) e le Pro Loco della Penisola. Organizzato da Comune e Pro Loco insieme ad altri sodalizi del territorio, Sapori in Borgo è in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, più un'anteprima venerdì 7 giugno, per un totale di 20 eventi in un unico grande fine settimana, compresi spettacoli di volti noti a livello regionale come i comici Trigeminus e nazionale, come la band rivelazione di XFactor 2009 The Bastards Sons of Dioniso.

"Anche quest'anno - ha spiegato la direttrice artistica Elena Pasqual - abbiamo individuato vari spazi tematici per la rassegna, da Sapori in Borgo Taste con tutti i sapori tipici proposti dai nostri ospiti provenienti da tutta Italia insieme ai prodotti esposti nei mercatini; Sapori in Borgo Arte per tutte le proposte culturali; Sapori in Borgo Live per tutti gli spettacoli musicali più due eventi speciali nella giornata finale con marionette giganti e cabaret in lingua friulana. Un calendario ricco e dedicato a tutti i gusti ed età, con una particolare attenzione alle proposte per famiglie e soprattutto con eventi e laboratori a ingresso libero: aspettiamo davvero tutti a braccia aperte nel bellissimo borgo di Cordovado".

ANTEPRIMA. Venerdì 7 giugno sarà inaugurata alle 18:30 in ufficio turistico a palazzo Cecchini la mostra fotografica di Patrizia Moro. Alle 21 invece ecco La musica è Dono Concerto di Beneficenza dell'Half Past Ten Band in Arena Cecchini. Ingresso con offerta libera a favore dell'Associazione di volontariato Il dono di Rossana per il sostegno della ricerca scientifica sui tumori cerebrali.

SAPORI IN BORGO TASTE. L'area enogastronomica e dei mercatini aprirà sabato 8 giugno alle 16 lungo tutta via Battaglione Gemona. Ci saranno stand con specialità provenienti da Abruzzo, Toscana, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il mercato con una cinquantina di espositori proporrà prodotti enogastronomici, biologici e handmade sarà allestito in via Battaglione Gemona.

Nel dettaglio saranno presenti i borghi di Barga e Castelfranco Piandiscò per la Toscana, Anversa degli Abruzzi per l’Abruzzo, Montagnana, Canaro, Portogruaro e Concordia Sagittaria per il Veneto, Castelbianco per la Liguria, Gromo per la Lombardia e Vermegliano, Trivignano Udinese e Cordovado per il Friuli Venezia Giulia.

A questa offerta enogastronomica si aggiungono le proposte dei commercianti di Cordovado come ad esempio il Ristorante Malvani con il suo maialino allo spiedo o la gelateria Dolci Emozioni con il gelato gourmet dedicato a Cordovado “Regina di Rose”: gelato alla rosa con sfoglie di cioccolato bianco, coulis di lamponi e streusel di biscotto al burro leggermente salato.

Stand enogastronomici e mercatini riapriranno dalle 9.30 per tutto giorno domenica 9 giugno.

SAPORI IN BORGO ARTE. Sabato 8 giugno pomeriggio dedicato alla pittura. Alle 16 Street art con realizzazione di opere d’arte live in via Battaglione Gemona da parte di writers friulani. Le opere sul tema delle “Paese delle Rose” verranno poi replicate sulle pareti del deposito Atap di via Vecchiardo, grazie al sostegno della stessa azienda di trasporti. Alle 17.30 a Palazzo Cecchini inaugurazione della mostra "Il Gusto dell'Arte" a cura del Gruppo artisti Cordovado: un omaggio al grande artista Mario Zoccolan, con la partecipazione straordinaria del fisarmonicista maestro Nicola Milan e del violinista maestro Nicola Mansutti.

Sapori in Borgo è una festa pensata anche per i bambini. Sono tante infatti le attività studiate per far divertire i più piccoli. Si comincia sabato 8 giugno alle 16 con Giochiamo?! nei giardini di Palazzo Cecchini. Saranno 30 le postazioni gioco in legno, dove si potranno affrontare diverse sfide con le trottole, gare di biglie e spettacoli di micro magia a cura di Giocosamente Circolo ricreativo culturale.

Alle 20.30 nel prato alle porte di Palazzo Cecchini andrà in scena “Legno, diavoli e vecchiette…”, uno spettacolo di marionette giganti, burattini e pupazzi di e con Giorgio Gabrielli.

Domenica 10 giugno dalle 10 a Palazzo Cecchini, il mercatino dei libri e giochi usati a cura dei bambini della scuola primaria e secondaria e sempre alle 10 nei giardini di Palazzo Cecchini, torna il divertimento con Giochiamo?! che propone le 30 postazioni gioco in legno e gli spettacoli di micro magia a cura di Giocosamente. Alle 10.30, sempre nel parco di Palazzo Cecchini, Il gusto di leggere! Letture animate dedicate ai bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria. Nel pomeriggio alle 16 nel giardino di Palazzo Cecchini, un altro appuntamento da non perdere con le letture animate e, più tardi alle 17, il laboratorio creativo Paper orchestra (sia per adulti che per bambini) con L.ES. A chiudere la giornata di festa, alle 18:30, la replica dello spettacolo di marionette “Legno, diavoli e vecchiette…” a cura di Giorgio Gabrielli.

SAPORI IN BORGO LIVE. Tra spettacoli di teatro, caberet e concerti, Sapori in Borgo è anche un'occasione per far festa e divertirsi. Sabato 8 giugno alle 21.30 in piazza Santa Caterina concerto live a ingresso gratuito dei The Bastard Sons of Dioniso, gruppo rock noto a livello nazionale dopo il secondo posto conquistato nell'edizione 2009 del talent show XFactor Italia. Gruppo spalla, il quartetto locale Ricovers.

Domenica 9 giugno alle 15 la Zavasta Orkestar, 13 “Zzzìngheri di Maremma” provenienti da alcune tra le migliori orchestre della Toscana, si esibirà nel suo spettacolo di Musica Balkanica Itinerante. Alle 17.30 al Castello concerto movie dei Sound brass, la giovane formazione nata dalla collaborazione con il pluripremiato musicista maestro Nello Salza, trombettista per la colonna sonora del film "La vita è bella” composta da Nicola Piovani e per la colonna sonora “Hateful Eight” composta da Ennio Morricone, due film premiati con l'Oscar. Alle 18:30, la musica dei giovani musicisti di Nam Lab allieterà le strade dell'antico borgo. Alle 21 alla Corte del Castello con ingresso libero, il “cabaret friulano” intitolato “O sin inte rêt” dei due fratelli Trigeminus, ovvero Mara e Bruno Bergamasco.