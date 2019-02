A Cucinare i sapori tipici delle Pro Loco

I gusti tipici del Fruli Venezia Giulia grazie alle Pro Loco approdano anche quest’anno a Cucinare, il salone di riferimento per gli appassionati di cucina e i professionisti della ristorazione del Nordest in programma in fiera a Pordenone dal 9 all’11 febbraio. Le aderenti al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia saranno ospiti dello stand di PromoTurismoFvg (padiglione 8), dove proporranno al pubblico degli showcooking nei quali saranno utilizzati come materie prime i migliori prodotti locali certificati del Friuli Venezia Giulia.

“Si tratta - ha commentato il presidente del Comitato regionale Valter Pezzarini - della terza nostra presenza consecutiva in questa fiera gastronomica così importante nel panorama del Nordest. Con entusiasmo siamo pronti a far conoscere, tramite i volontari delle nostre attive Pro Loco, alcuni tra i prodotti tipici più gustosi della regione declinati in imperdibili ricette tradizionali. I visitatori potranno assaggiarle e ci auguriamo possano poi ricercarle poi lungo l’anno nelle varie manifestazioni organizzate dalle nostre aderenti le quali hanno nell’aspetto enogastronomico di qualità uno dei loro punti di forza”.

Ecco il calendario degli showcooking. Sabato 9 febbraio alle 12 la Pro Loco di Pasian di Prato proporrà alle 12 gli gnocchi di patate alle erbe spontanee mentre alle 13.30 il frico alle erbe spontanee e alle 15 le crocchette di carne alle erbe spontanee. Alle 16.30 si replica con gli gnocchi e alle 18 con il frico. Domenica 10 febbraio si riparte con la Pro Loco Cordenons: alle 10.30 confettura di pancetta e alle 12 insalata di asparagi, trota, yogurt e mele per concludere alle 13.30 con rollè alle due trote con asparagi e zafferano. Alle 15 toccherà alla Pro Spilimbergo con Gust’Asìno, ovvero mousse di formaggio Asìno, mascarpone e croccante di polenta. Alle 16.30 gnocchi di polenta e formaggio Asìno e alle 18 Friulburgher, panino con medaglione di salsiccia, formaggio Montasio e verdure.

Lunedì 11 febbraio gran finale: alle 10.30 e 12 si parte con la Pro Porcia, prima con carpaccio di trota salmonata con avocado e biscotti al formaggio e poi con arrotolato alle erbe di trota salmonata e indivia belga al miele. Alle 13.30 e 15 la Pro Loco Venzone proporrà la crespella verde con erbe spontanee ripiena di zucca con salsa di formaggio Montasio e briciole di speck di Sauris. Alle 16.30 e 18 infine la Pro Loco Turriaco proporrà il suo Brodetto di pesce.