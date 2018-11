A Good è il giorno di Josko Gravner

Il sistema agroalimentare del Fvg continua a crescere e ha i numeri per diventare uno degli elementi trainanti dell’economia regionale. A confermarlo non sono solo gli studi di settore in ambito nazionale (dove la nostra Regione si colloca al sesto posto per il food con un peso di 318 milioni di euro sulla bilancia dell’economia), ma anche eventi che misurano il livello di visibilità, l’indice di gradimento delle produzioni nostrane e le potenzialità di crescita che aumentano di volume quando associate a turismo e territorio.

Il Salone Good, che si sta svolgendo con successo alla Fiera di Udine fino a domenica 4 novembre, fa da cartina tornasole sulla bontà e sulla quantità delle produzioni agroalimentari regionali promuovendo anche le eccellenze di altre regioni italiane. Negli stand, visitabili gratuitamente come gratuita è la partecipazione ai tantissimi eventi che caratterizzano questo appuntamento fieristico, sono esposti e spiegati prodotti ormai noti e blasonati, ma anche prodotti meno affermati e degni di essere apprezzati.

A livello nazionale e mondiale, il Fvg del vino, che vale 218 milioni di euro, è la quarta regione per impatto economico. Il comparto vinicolo regionale cresce sia in termini di indicazioni geografiche, con l'ottenimento dopo 40 anni della Doc Friuli e la Doc del Pinot Grigio, sia in termini di valore di produzione. Good dedica alla Ribolla Gialla, uno dei vini più prestigiosi del nostro territorio che negli ultimi anni ha visto un incremento su scala regionale del +97% in termini di superfici vitate e un +175% in termini di produzione, un incontro e un premio: sabato 3 novembre alle 17, Josko Gravner, uno dei massimi cantori e produttori di questo vino incontrerà il pubblico del Salone e riceverà il Premio Good. L’incontro, condotto da Fabrizio Nonis, si concluderà con la degustazione della Ribolla Gravner.