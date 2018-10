A Udine Fiere arriva Good

Il cibo è ancora più buono, lo acquistiamo e la prepariamo più volentieri se conosciamo la sua storia e il territorio da cui proviene. Da giovedì 1 a domenica 4 novembre, a Udine Fiere, torna il Salone GOOD con un coinvolgente "racconto" sulle qualità dell'agroalimentare e della ristorazione. È la 6^ edizione, ma per formula, modalità e approccio può definirsi quasi un “debutto”, a cominciare dalla scelta dell’ingresso gratuito, così come gratuite saranno le principali degustazioni e gli incontri con gli ospiti.



Nelle quattro giornate del Salone, realizzato in partnership con la Camera di Commercio di Pordenone Udine, sono presenti aziende, produttori, i protagonisti delle maggiori categorie professionali dell’agroalimentare e della ristorazione (cuochi, panificatori, pasticceri, macellai), Associazioni e Gruppi che metteranno a disposizione competenze e conoscenze per consentire ai visitatori di scoprire le proprietà delle materie prime, cosa succede durante la lavorazione e la trasformazione per arrivare al prodotto finale e di orientarsi nel sempre più complesso mondo del commercio alimentare. Si potrà quindi vedere, toccare con mano, degustare e acquistare prodotti e con essi ciò che contengono, non solo dal punto di vista nutrizionale.



Il programma eventi di GOOD 2018 non è solo ricco: è soprattutto una grande opportunità da non perdere perché con semplicità e chiarezza dialoga con la gente, coglie gli interessi e le esigenze di un target davvero ampio, passando anche attraverso realtà consolidate e aspetti attuali del cibo e dell’alimentazione come Celiachia ed Etica del Gusto.



Negli eventi principali, direttamente organizzati dalla Fiera e che si alterneranno al padiglione 2, GOOD racconterà le storie di alcune eccellenze della cucina italiana e non solo, prodotti molto famosi o quasi sconosciuti. Dall’esperienza di Sonia Peronaci fondatrice di giallozafferano.it a Joško Gravner, uno dei massimi cultori e produttori di Ribolla Gialla; dal più celebre produttore di Culatello Massimo Spigaroli al giovane chef friulano italo – argentino Bruno Lupieri e alle sue Empanadas prodotte consuccesso a Udine; dalle Lumache di qualità allevate a Colloredo di Monte Albano da due giovani produttori, Consuelo Bravin e Matteo Venuto all’insolita presentazione del Quinto Quarto a cura del macellaio “popolare” Giuseppe Zen a rilanciare i valori della cucina povera…



Eccoli nel dettaglio:



INCONTRI E STORIE DI CIBO, CUCINA e TERRITORI



GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE

ore 11.30 – Talk Show inaugurale

Attuale e per nulla banale il tema dell’evento inaugurale su

CIBO VIRTUALE CIBO REALE

Da Giallo Zafferano a “Le ricette di Sonia”

Ne parla SONIA PERONACI, cuoca, scrittrice, blogger e fondatrice di giallozafferano.it



A seguire il taglio del nastro di GOOD 2018 alla presenza dell’Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini.



ore 17.00

IL MONTASIO E L’ARONIA

Ne parlano NEVIO TONEATTO e LUANA LAURENTI

che spiegheranno il curioso abbinamento tra un prodotto notissimo come il MONTASIO e i frutti di una pianta ancora poco conosciuta, l’ARONIA, ricca di antociani, polifenoli e flavonoidi.

Segue degustazione



ore 18.30

IL CIOCCOLATO DI MODICA

Ne parla NINO SCIVOLETTO

soffermandosi sulla caratteristica lavorazione, basata su metodi decisamente antichi, di questa prelibatezza siciliana.

Segue degustazione





VENERDI 2 NOVEMBRE

ore 11.30

LO JAMAR E IL SUO TORTELLO

Ne parlano DARIO ZIDARIČ produttore del “chiacchierato” formaggio con eleganti muffe naturali e stagionato nelle grotte del Carso e GIANFRANCO BURNI, il Barone della pasta fresca all’uovo…

Segue degustazione

VENERDI 2 NOVEMBRE

ore 17.00

IL CULATELLO

Ne parla MASSIMO SPIGAROLI, il più celebre produttore e conoscitore di questo salume.

Segue degustazione



ore 18.30

LE EMPANADAS

Ne parla BRUNO LUPIERI

giovane chef friulano italo-argentino che le produce con successo ad Udine e che racconterà la lunga storia di questo prodotto.

Segue degustazione



SABATO 3 NOVEMBRE

ore 11.30

IL NOSTRO FRIULI NEL SUSHI

Ne parlano LARA STARZ e ADRIANO MANIACCO

Soffermandosi su un’esperienza imprenditoriale e culinaria davvero curiosa…

Segue degustazione



ore 17.00

LA RIBOLLA GIALLA

Ne parla uno dei suoi massimi cantori e produttori, JOŠKO GRAVNER.

Segue degustazione



ore 18.30

LA RIGOJANCSI

Ne parla ROBERTO ZOTTAR dell’Accademia della Cucina Italiana, svelando la storia e ingredienti di una delle più deliziose torte mitteleuropee dell’Ottocento.

Segue degustazione



DOMENICA 4 NOVEMBRE

ore 11.30

LE LUMACHE

Ne parlano CONSUELO BRAVIN e MATTEO VENUTI

Giovani imprenditori e fondatori dell’azienda agricola CHELUMACA! a Colloredo di Monte Albano.

Segue degustazione



ore 17.00

IL QUINTO QUARTO

non è un gioco di parole, ma il titolo di un’altra storia di cucina e territorio raccontata da

GIUSEPPE ZEN , conoscitore e sostenitore dei mangiari di strada che ci spci spiegherà e ci dimostrerà come il Quinto Quarto della macelleria popolare, ossia frattaglie, interiora e zampette, sia tornato alla ribalta grazie al ritorno della cucina povera.

Segue degustazione



Gli incontri di cui sopra saranno condotti da Fabrizio Nonis, il Beker e da Stefano Cosma; la partecipazione a questi appuntamenti e alle relative degustazioni è gratuita (fino ad esaurimento posti disponibili).



Nel territorio di gusti, colori, sapori e tradizioni raccontato da GOOD non può mancare una delle massime eccellenze del made in Italy, il VINO, che sarà proposto nello stand Enoteca Italia al padiglione 4 con 200 etichette e oltre 1000 bottiglie di aziende agricole selezionate dalla Guida Vini Buoni d’Italia offrendo uno spaccato significativo della vitivinicoltura nazionale.



Maggiori info su www.goodexpo.it