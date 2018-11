A Udine scatta il weekend di Good

Il cibo è una mappa sorprendente e saperla leggere non è solo importante, ma anche affascinante. Una mappa che si nuove nel tempo e nello spazio raccontando storie di uomini, di lavoro e di passioni; storie di territori e di prodotti, anni di ricerca e di innovazione… Good, sesto Salone delle specialità enogastronomiche e agroalimentari, che apre giovedì 1° novembre alle 10 alla Fiera di Udine, racconta questo viaggio esponendo e spiegando il cibo negli stand, negli incontri, nelle degustazioni e nelle dimostrazioni che si alterneranno fino a domenica 4 novembre lungo un programma che conta oltre 85 eventi, nessuno da perdere e tutti gratuiti, come gratuito è l’ingresso al Salone.

Realizzato in partnership con la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, a Good 2018 sono presenti aziende e produttori del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane, i protagonisti delle maggiori categorie professionali dell’agroalimentare e della ristorazione (cuochi, panificatori, pasticceri, macellai), Associazioni e Gruppi che mettono a disposizione dei visitatori il loro sapere e il loro saper fare nella scelta delle materie prime, nella lavorazione e trasformazione per arrivare al prodotto finale.

Nel territorio di gusti, colori, sapori e tradizioni raccontato da Good non manca una delle massime eccellenze del made in Italy, il vino, proposto nello stand Enoteca Italia in 200 etichette e oltre 1000 bottiglie di aziende agricole selezionate dalla Guida Vini Buoni d’Italia offrendo uno spaccato significativo della vitivinicoltura nazionale.

In Fiera i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia e non solo: speciali farine per fare il pane, la pasta e i dolci, mele antiche, particolari birre artigianali, gustosi formaggi anche di malga, prelibata pasticceria, prodotti gluten free, il dorato miele dell’Abruzzo, le golose confetture e marmellate siciliane di arance Tarocco e il calore delle spezie provenienti da tutto il mondo. E ancora: la qualità eccelsa del tartufo bianco pregiato di Muzzana che incontrerà quella altrettanto pregiata del tartufo d’Abruzzo con la sua punta di diamante nella varietà del nero pregiato; l’oro verde di Vasto e il prezioso aceto balsamico di Modena…

Attraverso gli eventi principali, direttamente organizzati dalla Fiera e che si alterneranno nell’area del padiglione 2, Good racconta le storie di alcune eccellenze della cucina italiana e non solo, prodotti molto famosi o quasi sconosciuti. Si parte dall’esperienza di Sonia Peronaci fondatrice di giallozafferano.it per poi incontrare Joško Gravner, uno dei massimi cultori e produttori di Ribolla Gialla al quale verrà consegnato il Premio Good 2018. Tra gli ospiti anche il più celebre produttore di Culatello, Massimo Spigaroli, e il giovane chef friulano italo – argentino Bruno Lupieri con le sue empanadas prodotte con successo a Udine. Si prosegue con due giovani produttori, Consuelo Bravin e Matteo Venuti che allevano lumache di qualità a Colloredo di Monte Albano fino all’insolita presentazione del Quinto Quarto a cura del macellaio “popolare” Giuseppe Zen per rilanciare i valori della cucina povera…

