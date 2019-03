Al MeMe di Mestre è il mese del Fvg

Il Me.Me. Agrimercato (Via San Donà 195, Mestre – Venezia) e l’Osteria Plip diventeranno per tutto il mese di marzo il punto d’incontro fra la cultura gastronomica del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. In un solo luogo sarà possibile compiere un viaggio esperienziale attraverso i sapori, la tradizione enogastronomica, la storia di questa regione di confine dove culture diverse spesso si incontrano e si intersecano.

L’esperienza di viaggio tra vino, grappe, birre e cibo è nata dalla collaborazione tra la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg, l’ente di promozione turistica regionale, Me.Me. Agrimercato, Osteria Plip e Le Città in festa del Comune di Venezia.

Dal 7 al 30 marzo il Me.Me. Agrimercato offrirà la possibilità di conoscere, acquistare e degustare oltre 300 prodotti del Friuli Venezia Giulia che saranno presentati direttamente dai produttori ogni sabato mattina (dalle 10.00 alle 19.00). Sono previste 9 degustazioni con 20 etichette di vino, 6 birre, 2 grappe.

Il pubblico dell’Osteria Plip, inoltre, per un mese avrà la possibilità di degustare il menu firmato a quattro mani dallo chef stellato Emanuele Scarello, del ristorante due stelle Michelin Agli Amici a Udine dal 1887, e dallo chef patron dell’Osteria Plip, David Marchiori.

“Usciamo dai confini regionali per promuovere la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia con un’operazione a cui crediamo molto" dichiara Lucio Gomiero, direttore generale di PromoTurismoFvg. "Il Veneto per noi, oltre a rappresentare un mercato target in termini turistici, è anche un territorio con cui condividiamo cultura, storia e tradizioni enogastronomiche. I team delle due Regioni, inoltre, stanno lavorando congiuntamente anche su altri fronti, come lo sviluppo del prodotto mare e bike. Quello del Friuli Venezia Giulia al Me.Me. sarà quindi un mese di forti contaminazioni: desideriamo che gli ospiti veneti conoscano i prodotti che uniscono le nostre due regioni e le nostre unicità: li aspettiamo poi direttamente in loco nelle cantine e dai produttori! Sarà un’esperienza immersiva nei luoghi del gusto degli oltre 300 aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia”.

Info e prenotazioni.eventi@meme.venezia.it, tel 347 9944257.