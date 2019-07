Al via il fermo pesca nell'Alto Adriatico

Scatta il fermo pesca nell’Alto Adriatico. Un provvedimento pensato per risparmiare le risorse del mare e che arriva, quasi per caso, nell’Overshoot day, cioè la giornata in cui le risorse della terra che si possono rigenerare sono terminate.

Il fermo blocca la pesca a strascico e del pesce azzurro, in quest’ultimo caso specialmente nella zona di Trieste, e riguarda il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia-Romagna e parte delle Marche e della Puglia.

Il provvedimento durerà sei settimane, fino al 27 agosto, mentre fino a ottobre le ore di pesca saranno diminuite da cinque a quattro. “Il fermo serve”, come racconta Giovanni Dean segretario di Confocooperative Friuli Venezia Giulia, “per far ripopolare alcune specie di pesci che, in questo periodo, si riproducono”. I pescatori, per questi giorni di fermo, ricevono un indennizzo che, spesso, arriva anche in ritardo.

“In tutto si può pescare per circa 150 giorni all’anno”, prosegue Dean, “ma il fermo non è uguale in tutto l’Alto Adriatico. In Croazia, ad esempio, si effettua in un altro periodo”.

E questo crea inevitabilmente, a livello di mercato, l’arrivo di pesci importati dall’estero. Anche se in gran parte sulle nostre tavole c'è già. “Alcuni branzini provengono dalla Francia”, racconta un ristoratore locale, “mentre i sardoni vengono da Trieste o dalla Croazia, come altre specie”.

Attualmente esiste un piano di gestione triennale tra gli Stati, che dovrebbe scadere ed essere rivisto il prossimo anno. Nel frattempo, le cooperative attendono quella che dovrebbe essere un’armonizzazione naturale tra i periodi di fermo, onde evitare una concorrenza spietata e importazioni di grandi quantità di pesce.