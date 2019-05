Al via la 18esima edizione di Sapori Pro Loco, manifestazione primaverile tutta dedicata alle tipicità del Friuli Venezia Giulia organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, a Villa Manin di Passariano di Codroipo (programma completo su www.saporiproloco.it). L'inaugurazione ufficiale è in programma domenica 12 maggio alle 11 nello Spazio incontri alla presenza delle autorità. Previsto l’accompagnamento musicale dell’Associazione Culturale Musicale di Bertiolo "Filarmonica La Prime Lûs 1812" diretta dal maestro Samuel Miconi.

PRIME DUE GIORNATE. Sabato 11, si parte con un ricco programma. Alle 18 apertura di chioschi, enoteca, birroteca e gelateria artigianale (oltre 100 prodotti tipici enogastronomici, scoprili qui). Nello spazio incontri, allestito con le sedie dell'Italian Chair District, per la rassegna di PromoTurismoFVG alle 18.30 con partecipazione gratuita “Filari di Bolle: i vini spumanti del Friuli Venezia Giulia”, degustazione delle migliori “bollicine” regionali dell'omonima selezione organizzata dalla Pro Loco Casarsa della Delizia insieme al Comune e all'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, i cui sommelier guideranno questo speciale viaggio all'insegna del gusto. Alle 21 Luna in Piazza, osservazione astronomica con il telescopio dal prato di Villa Manin a cura di CAST- Circolo Astrofili di Talmassons. Alle 21 in area spettacoli di fronte a Villa Manin Open Circle Trio & The Band Project nello spettacolo “A tribute to Stevie Wonder”, omaggio al grande artista americano.

Evento eccezionale domenica 12 maggio per patiti di calcio e non solo: a Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica di Villa Manin (Passariano di Codroipo), sarà esposto il trofeo del prossimi Campionati Europei Under 21 Uefa che si disputeranno anche in Friuli Venezia Giulia.

Dalle 10 per tutta la giornata nell'area spettacoli di fronte Villa Manin sarà possibile ammirarlo in una zona dedicata dove ci saranno giochi ed esperienze interattive in tema calcistico per grandi e piccini. L’Uefa Under 21 Championship 2019 Trophy Tour è a cura di Federazione Italiana Giuoco Calcio e Master Group Sport in collaborazione con PromoTurismoFVG e Comune di Udine.

Domenica 12 maggio doppio appuntamento con PromoTurismoFVG allo Spazio Incontri. Alle 14.30 laboratorio per bimbi dai 4 anni a salire “Chiocciolandia!”, nel quale si andrà a scoprire l'affascinante mondo delle lumache insieme all'azienda CheLumaca! di Colloredo di Monte Albano (partecipazione gratuita ma su prenotazione fino esaurimento posti disponibili, recarsi all'Infopoint di Sapori Pro Loco). Alle 18 “Storie di Vini e di Friuli Venezie Giulia. Bere per ricordare. Un viaggio nella terra, tra le persone e il vino”. Presentazione dell'omonimo libro tra vino e territorio regionale con l'autore Matteo Bellotto e l’accompagnamento musicale di Wineplugged. A seguire brindisi. Domenica 12 maggio dall'alba al tramonti Mercatino del Doge a cura di Pro Loco Passariano e Confcommercio Udine mandamento della Bassa Friulana nell'area festeggiamenti mentre nella Piazza dei Dogi esposizione d'arte En Plein Air in Villa a cura del Circolo Culturale Artistico Quadrivium di Codroipo.

Sapori Pro Loco ama la natura e lo dimostra anche con le visite guidate alle aree verdi del territorio codroipese. Domenica 12 maggio alle 10.30 visita guidata al Parco delle Risorgive con il Corpo Forestale del FVG, Stazione di Coseano. Ritrovo presso il parcheggio adiacente il Campo Sportivo, da Via delle Acacie e Via Gradiscje a Codroipo (visita gratuita su prenotazione mail a info@prolocoregionefvg.org entro sabato 11 maggio e fino ad esaurimento posti disponibili).

Turismo, buon cibo e vino sono anche tema per alcuni importanti volumi che saranno presentati in anteprima a Sapori Pro Loco nello Spazio Incontri. Domenica 12 maggio alle 16.30 “Il Medio Friuli: piccola guida alla scoperta della bellezza di un territorio. Arte, Natura, Gusto, Cicloturismo”: presentazione guida della turistico-culturale al ricco territorio del Medio Friuli a cura di Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli.

Domenica 12 maggio alle 16 nell'area festeggiamenti animazione per bambini (e non solo) dal titolo “Il Gioco del riciclo” per imparare a rispettare l'ambiente divertendosi (a cura di Maravee animazione). Anche in questa edizione di Sapori Pro Loco la Società Filologica Friulana collabora con una tappa della Settimana della cultura friulana: domenica 12 maggio alle 20.30 nell'area spettacoli si terrà lo spettacolo “Gnot di Folclôr, Notte di Folklore”. Si esibiranno Gruppo Folkloristico Danzerini di Lucinico, Gruppo Folcloristico Stelutis di Udin, Gruppo Corale e Folcloristico Sot la Nape di Villa Santina, Gruppo Folkloristico Chino Ermacora di Tarcento. A cura di U.G.F. - Unione Gruppi Folcloristici del FVG.

Durante Sapori Pro Loco sarà possibile visitare due mostre in corso di svolgimento a Villa Manin. Nella sala esposizioni della Barchessa di Levante fino al 2 giugno “Fiori in Villa – Dipinti e disegni dei Musei provinciali di Gorizia”. Nell'Esedra di Levante dal 10 maggio al 30 giugno “In Volo – Il ruolo dell'aviazione in Friuli durante la Grande guerra e nelle fasi precedenti al conflitto”. Aperti al pubblico anche il parco monumentale e la cappella della Villa Manin, nonché il bookshop e l'ufficio di informazione turistica. Poco distante, a San Martino di Codroipo, visitabile il Museo civico delle carrozze d'epoca. Per raggiungerlo domenica 12 e 18 maggio si possono anche noleggiare le biciclette nella sede della Pro Loco di Passariano. Sapori Pro Loco consiglia anche alcune visite nel territorio circostante: il castelliere e tomba protostorica a Mereto di Tomba con mostra in piazza Vittoria; il Biotopo delle Risorgive di Flambro e Virco a Talmassons; la chiesa di San Lorenzo e i parchi e ville storiche di Varmo.

