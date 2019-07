Americano Night a Grado

Dopo il successo dei primi due appuntamenti targati Laguna Palace Hotel, ecco la terza serata da non perdere, questa volta dedicata a uno fra gli aperitivi più amati: l’Americano. Venerdì 26 luglio, a partire dalle 18, sull’esclusivo rooftop panoramico del Laguna Palace Hotel, imperdibile appuntamento per godere di un panorama impareggiabile sorseggiando tutte le varianti del famoso cocktail, accompagnate dalle golosità preparante sul momento dagli chef del Laguna Sky Restaurant. A fare da cornice, come sempre, ci sarà il colorato tramonto e la vista mozzafiato sulla laguna di Grado. E, per rendere omaggio al colore tipico dell’Americano, è consigliato il dress code rosso.

Partner dell’iniziativa il Vermouth Branca “Antica Formula”, il vermouth italiano d’eccellenza, dolce e vanigliato, corposo e strutturato. Ad accompagnare il tutto, il dj set di Luca Contin, che già aveva unito la sua musica all’atmosfera rilassata dello scorso Aperi - sushi.

Gli aperitivi Laguna AperiSky continueranno ogni ultimo venerdì del mese per tutta l’estate, con serate a tema nel suggestivo rooftop vista mare al quale si accede attraverso un ascensore panoramico di cristallo. La Terrazza Sky sarà comunque aperta tutti i giorni, pronta ad accogliere sia gli amanti dell’aperitivo, sia chi vuole gustarsi un cocktail con vista dopo cena e fino a tarda sera.