AperiSushi a Grado

Sushi, sashimi e golosi maki rolls abbinati ad aperitivi e cocktails, il tutto a ritmo di musica con una strepitosa vista panoramica sulla laguna di Grado: una serata da non perdere quella con Aperi-sushi, nuovo appuntamento con gli aperitivi estivi targati Laguna Palace Hotel.



Venerdì 28 giugno, a partire dalle 18, sull’esclusivo rooftop panoramico Terrazza Sky, la tradizione tutta italiana dell’aperitivo troverà un abbinamento insolito, ma estremamente sfizioso, con la tradizione culinaria simbolo del Giappone: il sushi.



Grazie alla collaborazione con gli chef del ristorante Hanami Sushi Gourmet di Udine, gli ospiti della serata potranno deliziarsi con le specialità tipiche del Sol Levante create sul momento e accompagnate dalle creazioni alcoliche e non dei barman del Laguna Palace Hotel. Ad accompagnare la festa, il dj set di Luca Contin.



Gli aperitivi Laguna AperiSky continueranno per tutta l’estate, ogni ultimo venerdì del mese, con serate a tema pensate per godersi le afose serate estive in un suggestivo rooftop vista mare al quale si accede attraverso un ascensore panoramico di cristallo.



La Terrazza Sky sarà comunque aperta tutti i giorni, pronta ad accogliere sia gli amanti dell’aperitivo, sia chi vuole gustarsi un cocktail con vista dopo cena e fino a tarda sera.