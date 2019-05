Aperitivi... a un passo dal cielo

Finalmente è tutto pronto per la nuova stagione balneare dell’Isola d’Oro, frequentata ogni anno da tutti coloro che amano unire il relax e la tintarella in spiaggia alle serate in compagnia, magari sorseggiando un cocktail con della buona musica in sottofondo. E allora come mancare agli esclusivi aperitivi targati Laguna Palace Hotel?

A partire dal 31 maggio, ogni ultimo venerdì del mese l’incantevole Terrazza Sky sarà nuovamente al centro della vita mondana gradese con “Laguna AperiSky”: una serie di appuntamenti pensati per godersi le afose serate estive in un suggestivo rooftop vista mare al quale si accede attraverso un ascensore panoramico di cristallo.

La Terrazza Sky è il posto ideale per godere di un panorama davvero mozzafiato. Da qui lo sguardo abbraccia l’intera Laguna di Grado, con il verde della sua rigogliosa vegetazione e il blu intenso del mare Adriatico, perdendosi poi nell’orizzonte infinito del mare, fino alla costa di Trieste.

Si parte dunque venerdì 31 maggio, dalle 18, con la serata “Fish&Spritz”. Protagonista ovviamente lo spritz, realizzato in tutte le sue varianti dai mitici barman del Laguna Palace, accompagnato da sfiziosità di pesce cotte e crude a cura del Laguna Sky Restaurant. L’intrattenimento musicale è invece affidato alle note del sax di Luca Capizzi, anima dei Musique Boutique, che ha avuto anche l’onore di aprire il concerto di Elisa a Cividale qualche anno fa.

Gli aperitivi “Laguna AperiSky” continuano poi il 28 giugno con una serata dedicata agli amanti del sushi, con insoliti abbinamenti tra cocktail e pesce crudo. La Terrazza Sky è comunque aperta tutti i giorni, pronta ad accogliere sia gli amanti dell’aperitivo, sia chi vuole gustarsi un cocktail con vista dopo cena e fino a tarda sera.