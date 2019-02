Armani resta alla guida della Doc delle Venezie

Albino Armani è stato riletto alla presidenza del Consorzio Vini Doc delle Venezie, che riunisce gli operatori della filiera produttiva del Pinot Grigio del Triveneto, nei territori delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento.

Il Consiglio di amministrazione è composto da sei rappresentanti del Friuli Venezia Giulia, sei del Trentino e nove del Veneto. I rappresentanti del Fvg sono Dario Ermacora, Michelangelo Tombacco e Gianluca Trevisan per i produttori, Albino Armani e Venanzio Francescutti per i vinificatori e Sandro Sartor per gli imbottigliatori.