Calici di Stelle, ecco il programma 2019

Notte di vino, Notte di stelle: tutto pronto in Friuli Venezia Giulia per l’edizione 2019 di Calice di Stelle, la grande manifestazione di mezza estate dell’Associazione nazionale Città del Vino e del Movimento Turismo del Vino, che in regione si svolgerà in contemporanea con il resto d'Italia. L'edizione regionale di Calici di Stelle vede la preziosa collaborazione di PromoTurismoFVG e della Strada del Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Come per l'edizione nazionale c'è inoltre il patrocinio dell'Agenzia nazionale Turismo Italia. Il programma si svolgerà dal 2 al 12 agosto con 18 eventi in 17 località - in rigoroso ordine alfabetico Aquileia (Movimento Turismo del Vino e Città del Vino), Bertiolo (CdV), Buttrio (CdV), Capriva del Friuli (CdV), Casarsa della Delizia (CdV), Corno di Rosazzo (CdV), Duino Aurisina (CdV), Gradisca d’Isonzo (CdV), Grado (MtV), Latisana (CdV), Premariacco (CdV), Prepotto e Dolegna del Collio (CdV), San Giorgio della Richinvelda (CdV), Sequals (CdV), Torreano di Cividale (CdV), Trivignano Udinese (CdV) - coinvolgendo Comuni, Pro Loco e varie associazioni cittadine. Al centro di ogni singolo evento la degustazione dei migliori vini delle zone Doc locali in abbinamento con le specialità gastronomiche del territorio.

Ad arricchire ogni serata varie proposte culturali, dalla musica alle presentazioni letterarie fino alla visione del cielo d’agosto alla ricerca delle stelle cadenti. Un momento tutto dedicato alla promozione del territorio regionale nei confronti degli enoturisti e winelover, presentando loro il meglio del Friuli Venezia Giulia unendosi allo stesso tempo al tema nazionale, che quest'anno celebra i 50 anni dello sbarco dell'Uomo sulla Luna.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, lunedì 22 luglio, nella sala nella sala Svevo della sede di Udine della Regione a Udine, alla presenza di una folta rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti, dalle amministrazioni comunali fino alle Pro Loco di ogni realtà. Tiziano Venturini, assessore alla Promozione turistica e Città del Vino di Buttrio e coordinatore regionale Città del Vino Fvg, ha presentato il grande lavoro di squadra che ha portato al ricco programma unitario, in contemporane con il resto d'Italia per un movimento totale di 1 milione di partecipanti.

Parola condivise da Massimo Del Mestre del Movimento Turismo del Vino, che ha sottolineato la crescita continua della manifestazione in questi anni, grazie alla felice intuizione di portare le cantine nei luoghi dove si trovano i turisti. Marino Zanchetta, presidente Pro Loco Risorgive Medio Friuli Bertiolo e consigliere regionale Unpli, portanto i saluti del presidente regionale Valter Pezzarini ha rimarcato come le Pro Loco siano sempre pronte a dare il proprio contributo a manifestazioni che promuovono il territorio.

Territorio ed enogastronomia anche al centro del saluto dell'assessore regionale al turismo e attività produttive Sergio Emidio Bini, che ha ricordato come i turisti cerchino sempre più le eccellenze locali nel programmare il proprio viaggio e ha lodato il contest fotografico legato all'evento oltre a quello, novità di quest'anno, che metterà in palio dei soggiorni in Friuli Venezia Giulia a chi parteciperà a più tappe di Calici di Stelle “collezionando” i nuovi braccialetti degustazione che saranno proposti a enoturisti e winelover.

NOVITÀ. Diverse le novità di quest'anno rispetto allo scorso, a partire dagli appuntamenti di San Giorgio della Richinvelda e Trivignano Udinese che si sono aggiunti al panorama regionale di Calici di Stelle.

I BRACCIALETTI. L'aspetto più innovativo delle degustazioni è quello dei braccialetti che, al costo di 15 euro a persona, permetteranno un assaggio illimitato di vini nelle serate di Corno di Rosazzo, Capriva del Friuli, Prepotto e Dolegna del Collio, Premariacco, Torreano di Cividale, San Giorgio della Richinvelda, Buttrio e Duino Aurisina. Nove realtà che faranno da capofila di questo nuovo sistema che permetterà agli enoturisti di godersi ancora di più comodamente l'offerta.

IL CONTEST. Ogni braccialetto avrà un colore diverso, scelta non solo estetica ma anche funzionale: infatti a essa è collegata la prima edizione di un concorso che metterà in palio dei soggiorni turistici in Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con PromoTurismoFVG e la Strada del Vino e Sapori, i quali saranno vinti dai partecipanti che alla fine di Calici di Stelle avranno collezionato più braccialetti di colore diverso partecipando a più serate.

L'EVENTO SPECIALE. I vincitori saranno resi noti nell'altra grande novità di quest'anno, la festa conclusiva di tutte le realtà aderenti a Calici di Stelle che si terrà ad Aquileia il 30 agosto. Un'ulteriore occasione per celebrare i grandi vini del Friuli Venezia Giulia.

FOTOGRAFIE. Anche il Friuli Venezia Giulia aderisce al premio dell'Associazione nazionale Città del Vino dedicato alla fotografia di territorio, che valorizza la relazione fra la festa e l’ambiente circostante e intitolato La Stella di Federica: miglior foto di Calici di Stelle 2019, il quale sarà assegnato ai migliori tre enoturisti che invieranno foto dell'evento. Tutte le informazioni su www.cittadelvino.it.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti in programma in Friuli Venezia Giulia.

2 agosto Casarsa della Delizia, ore 21.15, Cortina di Santa Croce (area verde della Biblioteca): concerto del Revelation Gospel Project, progetto corale tutto dedicato alla musica gospel. Degustazione dei vini della Selezione regionale spumanti Filari di Bolle e delle aziende del territorio della Doc Friuli Grave insieme ai prodotti della latteria di Taiedo.

2 agosto Corno di Rosazzo, ore 19.30, Villa Nachini Cabassi: ogni giardino della villa proporrà assaggi dei produttori locali e i vini autoctoni delle cantine Gruppo Viticoltori Colli Orientali del Friuli, a partire dalla Ribolla Gialla accompagnata dai fritti estivi. In più cocktail Nonino e mostra sul Turismo in moto, con modelli vecchi e nuovi di due ruote, e mostra fotografica Fire escape in New York.

3 agosto Capriva del Friuli, ore 19.00, Villa Russiz: degustazioni dei vini e prodotti del Collio lungo tutta la serata nel castelletto della Villa mentre alle 20 nelle sale interne proiezione documentario sul coro Freevoices - tournée in Argentina e al mausoleo del conte de la Tour concerto alle 20.30.

3 agosto Prepotto e Dolegna del Collio, ore 19.30, Ponte dello Schioppettino: degustazioni di Schioppettino di Prepotto, Ribolla Gialla e altri vini autoctoni del Collio e Colli Orientali, unite ad esperienze gastronomiche. Inoltre Concerto per archi e solisti al Chiaro di Luna.

5 agosto Premariacco, ore 19.30, Villa Rocca Bernarda: degustazioni con una ventina delle migliori aziende vitivinicole di questo angolo dei Colli Orientali, abbinandole a prodotti del territorio con un sottofondo di musica jazz.

8 agosto Latisana, ore 19.30, Parco Gaspari: lungo la splendida passeggiata che costeggia la riva del fiume Tagliamento, si aspetterà la sera degustando i vini della zona Doc Friuli Latisana abbinati ai sapori dei ristoranti del territorio.

8 agosto Torreano di Cividale, ore 19.30, Parco dello Scalpellino: i vini del territorio grandi protagonisti nella serata del parco, abbinati ai sapori tipici. Piano bar Mirko Guerra e Tango argentino. In caso di maltempo evento confermato nel centro civico comunale Sorelle Perini.

8 agosto San Giorgio della Richinvelda, ore 19.30, Biblioteca del vino: degustazioni dei vini della Doc Friuli Grave e di quelli del progetto Il Vino Ritorna alle sue Radici, nati da barbatelle di Rauscedo in Italia e nel Mondo. Inaugurazione mostra Pordenone Pedala alle 20.00 e alle 20.45 concerto con i Night and Swing Quartet intervallati da incursioni letterarie su vino, stelle e ciclismo.

9 agosto Buttrio, ore 19.30, Villa di Toppo Florio: serata in compagnia degustando i vini dei produttori di Buttrio accompagnati dalle prelibatezze cucinate dal Maestro di cucina Germano Pontoni e non solo. Per i più piccoli Ora del racconto con la biblioteca e per tutti visite al Museo della civiltà del vino, letture di Parole e Musica 2019 alle 21 e concerto dalle 22 con Alvio&Elena.

9 agosto Duino Aurisina, ore 19.30, Infopoint di Sistiana: con accompagnamento musicale curato dal dj Orio di Brazzano, ammirando la baia di Sistiana e il Carso triestino, con i suoi vini uniti a quelli del Carso sloveno e del Collio goriziano. Abbinamenti gastronomici con portate finger food nel progetto Duino Aurisina Città dei Sapori.

9 agosto Grado, ore 20.00, Diga Nazario Sauro-Giardini Palatucci

10 agosto Grado, ore 20.00, Diga Nazario Sauro-Giardini Palatucci

Doppio appuntamento in riva al mare con i prelibati vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia e vini internazionali, accompagnati da gustosi abbinamenti gastronomici locali e da buona musica. Ricavato in beneficenza alla Comunità Melograno Onlus.

10 agosto Trivignano Udinese, ore 18.30, Borgo di Clauiano: nel pomeriggio alle 15.00 tappa a cronometro del Giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia, con protagonisti delle due ruote di ieri e oggi nella zona allestita, alle 18.30 apertura stand enogastronomici con prodotti del territorio e vini delle cantine locali. Alle 19 concerto Percoto canta in tour.

10 agosto Bertiolo, ore 19.30, Enoteca: vini da tutto il Friuli Venezia Giulia abbinati a deliziosi piatti in formato finger food e assaggi dei produttori di miele e formaggi, nell'enoteca ricavata da una casa tipica del 1700. Accompagnamento musicale e consegna del premio Stelis di Chenti a chi si è distinto per la comunità.

10 agosto Gradisca d'Isonzo, ore 19.30, Corte Marco D’Aviano - Palazzo Torriani: in uno degli edifici storici della cittadina serata con degustazione dei vini del territorio abbinati ai sapori locali. Sotto le stelle si sarà poi allietati dalla musica dei Sarahband in concerto.

10 agosto Sequals, ore 19.30, Villa Savorgnan - Lestans: la storica villa al centro del borgo ospita la degustazione dei vini del territorio in abbinamento con i prodotti tipici delle aziende locali. Intrattenimento musicale per rendere ancora più magica la serata.

11 agosto Aquileia, ore 19.30, Piazza Capitolo

12 agosto Aquileia, ore 19.30, Piazza Capitolo

Doppia serata, nella piazza centrale della cittadina a due passi dalla basilica, per scoprire degustandoli i prodotti dell'Agro Aquileiese, tra vini del territorio e proposte dei ristoranti locali.