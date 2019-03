Chef Davide Larise svela i segreti della cucina vegetariana e vegana

La cucina naturale, vegetariana e vegana diventa protagonista al Farfabruco di Pordenone grazie alla presenza dello chef Davide Larise. Parte giovedì 7 marzo alle 15 al nido d’infanzia della Cooperativa Itaca il corso di cucina naturale, vegetariana e vegana condotto dalla stella dell’alta cucina vegetariana e vegana Davide Larise: sei appuntamenti dal 7 marzo all'11 aprile dalle 15 alle 18 che si terranno al Farfabruco in viale Treviso 4/B, rivolti non solo a cuochi ma anche a semplici appassionati.



Allievo di Gualtiero Marchesi prima e di Pietro Leeman poi, lo spilimberghese Davide Larise è specializzato in cucina naturale, salutare, vegana e vegetariana, è insegnante presso l’Italian Food Academy, Joia Academy e Università dei sapori, collabora con la rivista Cucina Naturale, è consulente per la ristorazione e cuoco per eventi privati (info su www.davidelarise.com).



Non solo teoria ma anche tanta pratica al corso previsto al Farfabruco, per aumentare le conoscenze sulla cucina naturale, vegetariana e vegana, conoscere e sperimentare tecniche di preparazione e metodi di cottura, abbinamenti e proprietà in relazione agli effetti benefici sull’organismo. Ma anche per sensibilizzare più in generale le persone e favorire una dieta alimentare sana e naturale.



Il corso organizzato dalla Cooperativa sociale Itaca mira, altresì, a fornire una formazione teorico-pratica che permetta ai cuochi di far fronte in maniera consapevole ai nuovi orientamenti stabiliti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha approvato un menù vegano ed uno vegetariano per i nidi e le scuole per l’infanzia.



Il calendario prevede sei appuntamenti a tema, che si terranno al nido Farfabruco sempre dalle 15 alle 18: il 7 marzo si parte con i cereali con glutine; il 14 marzo i cereali senza glutine; il 21 marzo i legumi parte prima e le acque aromatizzate; il 28 marzo i legumi parte seconda e le spezie; il 4 aprile le verdure crude, taglio e condimento; ultima data l’11 aprile con le verdure cotte e le erbe aromatiche.



La presenza di chef Davide Larise al Farfabruco non è casuale. Da sempre attento all’alimentazione sana, naturale ed equilibrata dei bambini, il nido di Itaca promuove da diversi anni, pur nel rispetto delle Linee Guida regionali, una cucina innovativa che coniuga gli aspetti nutrizionali, la stagionalità, la varietà con l’estetica del piatto e la sperimentazione di nuovi gusti e sapori. Un anno fa Larise aveva preparato proprio al Farfabruco il suo show cooking per l'edizione 2018 di Cucinare. Per Piacere, Per Mestiere



Rispetto al corso in partenza domani, è possibile iscriversi a singole giornate o all’intero percorso. Per info sui costi contattare l’Ufficio Formazione della Cooperativa Itaca allo 0434 504000 oppure formazione@itaca.coopsoc.it.