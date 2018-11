Cividale: tutto pronto per il frico solidale

Cividale è pronta a scendere in campo per aiutare le popolazioni di Sappada, uno dei comuni delle nostre montagne duramente colpiti dall’ondata di maltempo di fine ottobre. L’idea? E’ quella di unire gusto e solidarietà. Come nel caso dell'amatriciana per l'Abruzzo, ecco il Frico per il Friuli. L’appuntamento è per sabato 8 dicembre, dalle 12, in piazza Duomo, dove scatterà un’eccezionale distribuzione di uno dei piatti simbolo della nostra tradizione, accompagnato dall’immancabile polenta.

L’evento unisce gli sforzi del Comune di Cividale, dei volontari della Protezione civile del mandamento, del locale Gruppo Ana, delle Acli Cividale, della Cucina delle Valli (che realizzerà il Frico), di Vivo Friuli Spa che ha donato le materie prime (patate e formaggio), di Civibank, di Manta sub Cividale, di Fare Verde, dei Polentars di Verzegnis, dell’Associazione Commercianti Cividale e degli impianti Audio DJ Tore.

La porzione di frico con polenta solidale potrà essere acquistata con un'offerta minima di 5 euro e sarà possibile richiederla anche da asporto.