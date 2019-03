Coldiretti e Terranostra lanciano il secondo corso regionale Agrichef di Campagna Amica

Campagna Amica, il progetto Coldiretti per un rapporto diretto agricoltore-consumatore, e l’associazione agrituristica Terranostra, con la collaborazione da quest’anno dell’Unione Cuochi Fvg, con la presidente Marinella Ferigo in campo per le lezioni di cucina, promuovono il secondo corso Agrichef del Friuli Venezia Giulia. «Obiettivo – spiega il presidente regionale di Coldiretti Michele Pavan – è di contribuire a formare nuovi professionisti nel mondo della cucina del territorio. Il corso valorizzerà naturalmente prodotti e ricette tradizionali, innovate sul piano tecnico e della realizzazione».



Il programma per i 15 partecipanti della regione, tutti di imprese agrituristiche aderenti a Campagna Amica e destinati a costituire il secondo gruppo di Agrichef Fvg, con tanto di albo, prevede il primo appuntamento lunedì 11 marzo all’agriturismo Pituello di Talmassons, con lezioni anche 12 e il 13. Secondo appuntamento lunedì 18, e poi il 19 e il 20 marzo, al Mulino delle Tolle di Bagnaria Arsa.

In agenda degustazioni guidate e lezioni su vino, olio Evo, formaggi, sicurezza alimentare, marketing e social media.