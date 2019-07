Coldiretti Fvg al Villaggio di Milano

Anche la Coldiretti del Friuli Venezia Giulia partecipa all'assalto al Villaggio federale organizzato a Milano, pronto al battesimo di venerdì 5 luglio e all’arrivo al Castello Sforzesco di 10mila agricoltori provenienti da tutta Italia per presentare la più ricca esposizione del patrimonio enogastronomico delle località turistiche italiane con la possibilità di conoscere per la prima volta le specialità nascoste in borghi e piccoli Comuni d’Italia.

La delegazione regionale, con il presidente Michele Pavan, il direttore Danilo Merz, presidenti e direttori provinciali, sarà composta da 300 persone (6 le corriere in partenza venerdì mattina). Due invece le aziende Fvg al Villaggio: La Sisile di Talmassons (caseificio a Turrida di Sedegliano), con il Montasio Dop bio, l’unico biologico certificato in regione, e la Armo 1191 Arnica Montana Piancavallo di Roveredo in Piano, con prodotti della cosmesi a base di arnica montana (1191 sono i metri di quota della raccolta di arnica).

Non mancheranno, all’interno dello staff nazionale, gli agrichef Giorgia De Luca (agriturismo Daur de Lune di Faedis) e Luigina Betto (Agriturismo Mulino delle Tolle di Bagnaria Arsa).

Dal Fvg partiranno anche altri prodotti: Formadi frant e Radic di mont (Sigilli per ricette Agrichef), ancora Formadi frant, Sciroppo di sambuco, Pestat, Pindulis, Porcaloca e Rosa di Gorizia (Esposizione Bandiere del Gusto), olio Evo Fvg da monocultivar di Bianchera e Gorgazzo in versione anche bio (Esposizione oleoteca) e Ribolla gialla ferma (Tenda degustazioni).