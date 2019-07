Coop lancia la spesa amica della demenza

Fare la spesa in autonomia, in un ambiente attento alle esigenze delle persone affette da demenza e nel rispetto dei ritmi di ognuno. In coda alla cassa c’è il tempo di chiacchierare e caricare senza fretta i prodotti, trovando l’ascolto e il supporto necessari da parte degli operatori e, se richiesto, l’aiuto di un volontario per le borse pesanti: è la “spesa amica della demenza” che il 9 luglio dalle 9 alle 10.30 accoglierà le persone fragili, accompagnate da chi le assiste, nel punto vendita Coop di via Pradamano, a Udine.

L’iniziativa è frutto della collaborazione fra Coop Alleanza 3.0 e Codess Friuli Venezia Giulia, impresa sociale impegnata in iniziative a favore delle persone affette da demenza e loro familiari e nella promozione di percorsi di integrazione fra i malati e la comunità in cui vivono.

In questa prospettiva, la spesa è un elemento chiave. Molti malati di Alzheimer o demenza restano a lungo competenti in diversi aspetti della vita; a limitare prima del tempo le loro capacità, spesso, è non poter sce-gliere e contrattare sulle cose che li riguardano. La possibilità di continuare a esercitare un’attività quotidiana e nota come il fare acquisti – pur in un contesto sicuro e attento alle loro peculiari esigenze – permette a queste persone di esercitare ancora la capacità di scegliere e decidere, mantiene la possibilità di usare il denaro in una situazione protetta, di comunicare in contesti non strettamente familiari stando in compagnia, e soprattutto di compiere ancora gesti significativi e utili, gli unici che ci fanno sentire adulti e capaci.

Per chi presta assistenza a questi malati, la spesa amica offre, invece, l’opportunità di fare gli acquisti necessari senza lasciare da sola o ad altri la persona assistita, conoscere altre persone, condividere una situazione comu-ne e impostare una rete di contatti.

Coop Alleanza 3.0 sposa la dimensione imprenditoriale con quella etica e sociale: l’espressione concreta di questi valori sono l’impegno nel dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, garantire convenienza, qualità e sicurezza, sostenere l’economia del territorio, la legalità e la solidarietà partecipando concretamente a progetti in linea con i suoi obiettivi.