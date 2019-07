Corsa all’ultimo zombie con Buondì Motta

Buondì Motta torna ad essere protagonista del “risveglio dei morti viventi”: il 20 luglio, a Gorizia, si terrà la Zombie Italian Run, la corsa più spaventosa che ci sia, e la merendina di casa Motta è l’unica in grado di “rimettere al mondo” i partecipanti!



Il percorso di oltre 5km, costellato di ostacoli naturali e artificiali, non sarà l’unica difficoltà che dovranno affrontare i coraggiosi partecipanti. Il gruppo degli Zombie, dopo aver tuffato le mani nella vernice (100% lavabile), cercherà di intercettare il gruppo degli Umani, che dovranno dare sfoggio di destrezza e arrivare a tagliare il traguardo sani e salvi (senza macchie di vernice!).



Non importa essere Zombie o Umano, l’importante è… arrivare al traguardo!

Ad aspettare tutti sarà Buondì Motta, l’unica colazione golosa e leggera in grado di “rimettere al mondo” persino gli Zombie, proprio come nel famoso spot.



E per conservare il ricordo di questa indimenticabile corsa e condividerlo con i propri amici, oltre ad una t-shirt ZombieRun firmata Buondì Motta, allo stand dedicato alla mitica merenda sarà possibile scattarsi una foto e condividerla sui propri social: tutti coloro che taggheranno sul proprio profilo IG pubblico la pagina Instagram BuondiMotta insieme all’hashtag ufficiale della manifestazione #TiRimetteAlMondo riceveranno una copia stampata della foto. Per l’occasione non poteva mancare il Social Mirror, uno specchio multi-touch dedicato a tutti i runner della giornata. Scattare una foto o realizzare un breve video davanti allo specchio magico non è mai stato così facile e divertente: è sufficiente specchiarsi, scattare, personalizzare con le decine di emoji-scritte-cornici digitali e sfondi e stampare. Questo l’imperativo del divertimento con la colazione più golosa e leggera di sempre: Buondì Motta!



La Zombie Run è aperta a tutti ed è possibile acquistare il proprio biglietto su https://zirgorizia2019.eventbrite.it



Il programma della manifestazione sarà:

· luogo: Piazza della Vittoria, Gorizia

· percorso: oltre 5km

· check-in runner: ore 13.00 – 17.30

· check-in zombie: ore 10.00 – 16.00

· ora di inizio della corsa: ore 18.00

· premiazioni: ore 20.00

· zombieDj in consolle: ore 21.00