Cosmofood: anche due aziende di Gorizia a Vicenza

È sempre maggiore il numero di aziende del settore Ho.Re.Ca che puntano su Cosmofood come piattaforma B2B per presentare le ultime novità. La 6^ edizione della kermesse organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) dedicata al mondo food, beverage e professional equipment, punto di riferimento nel Triveneto per aziende e operatori del mondo della ristorazione, si terrà da domenica 11 a mercoledì 14 novembre prossimi in fiera a Vicenza (tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30).



Nel periodo cruciale per la pianificazione strategica dell’anno successivo, gestori di bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive, gelaterie, pasticcerie, buyer e operatori della GDO, grossisti specializzati e società di catering troveranno nella Hall 7 e nella Hall 1 del quartiere fieristico di IEG a Vicenza distributori di food, beverage, impianti, attrezzature e accessori per la ristorazione professionale.



Tra le aziende del Friuli Venezia Giulia che hanno deciso di cogliere l’opportunità offerta da Cosmofood, anche due provenienti dalla provincia di Gorizia: KURTIN VIGNAIOLI IN COLLIO (Cormons); CANTINA VOSCA (Cormons, rappresentata da FERRO DISTRIBUZIONE Srl).



INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE:

Domenica 11 e lunedì 12: INGRESSO UNICO: € 8 acquistabile alle casse della manifestazione; RIDOTTO SCOLARESCHE: € 6 acquistabile alle casse della manifestazione; RIDOTTO ON LINE: € 6

Martedì 13 e mercoledì 14: INGRESSO UNICO: 1 € acquistabile alle casse della manifestazione