Dieta mediterranea al Mercato coperto di Campagna Amica

Si parlerà di dieta mediterranea sabato 29 giugno al Mercato coperto di Coldiretti Udine Campagna Amica in via Tricesimo a Udine. A partire dalle 10.30, nel primo evento in memoria dell’editore e giornalista Piero Mantero, la biologa nutrizionista Marta Ciani e la giornalista scientifica Irene Giurovich, autrici del manuale sull’alimentazione NutriAmoci con cuore più cervello (Edizioni Segno, prossimamente su Tg2 Eat Parade), insieme all’oncologo del Cro di Aviano Massimiliano Berretta, si confronteranno con i produttori nello specifico di cereali integrali e legumi.

A seguire un buffet offerto dalla Coldiretti Fvg con i prodotti simbolo della dieta mediterranea.