Dolomia conquista il mercato cinese

Acqua Dolomia linea vetro Exclusive vince il bando di gara di fornitura degli House Collective Hotels e East Hotels a marchio Swire Hotels presenti sul territorio della Repubblica Popolare Cinese e a Hong Kong diventando così la “House Water” del The Opposite House e dell’East Hotel di Pechino, The Temple House di Chengdu, The Middle House di Shangai, The Upper House e East Hotel di Hong Kong.

Hotel prestigiosi del segmento luxury che si caratterizzano per design contemporaneo, location esclusive e per un unico leitmotiv: ognuno di essi si caratterizza per il lusso moderno impeccabile, per il servizio cordiale, amichevole ed efficiente, all’insegna dell’highly individual perchè ogni ospite viva un’esperienza impeccabile e indimenticabile. L’accordo prevede inoltre la fornitura di sette ristoranti indipendenti in Hong Kong, appartenenti sempre al gruppo Swire Properties.

La Swire Properties fa capo alla società madre Swire Pacific colosso orientale che consta di cinque divisioni: immobiliare, aviazione, beverage, servizi marittimi e commercio e industria, con attività principali in Cina e in Asia in genere.

L’accordo prevede la fornitura della linea vetro Exclusive, naturale e frizzante, sia da 750 ml - ideale per il settore ristorazione -, che da 330 ml – dedicata al settore ospitalità - per tutto il 2020 e 2021 ma la collaborazione inizierà già dal 1° luglio 2019 con The Middle House di Shanghai.

“Imbottigliamo un’acqua straordinaria, di alta qualità, con caratteristiche peculiari uniche" dichiara Gilberto Zaina, amministratore delegato di Sorgente Valcimoliana srl. "Ma non solo, acqua Dolomia nasce in territorio protetto, patrimonio Unesco, selvaggio e che incanta il visitatore. Dolomia ha un nome che ne evoca l’origine, le Dolomiti. Non ultimo il packaging della linea Dolomia vetro Exclusive che si distingue per stile e raffinatezza, perfetto per i segmenti dell’alta ristorazione e del lusso. Tutti questi sono plus che il nostro partner commerciale cinese, che ben conosce la nostra realtà, ha saputo trasmettere in questa gara nella quale Dolomia era al fianco di acque di fascia alta di brand internazionali di assoluto prestigio. Non posso che congratularmi e manifestare una soddisfazione immensa".