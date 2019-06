Easy Fish, Lignano celebra i sapori dell’Alto Adriatico

Anche quest’anno Lignano Sabbiadoro celebra le specialità culinarie e agroalimentari dell’Adriatico con Easy Fish, il Festival del Pesce dell’Alto Adriatico, la cui quinta edizione si svolgerà nella località friulana dal 14 al 16 giugno. Un weekend ricco di eventi tra cui degustazioni, show cooking per rendere omaggio al pesce di questa zona dell’Adriatico, cocktail exhibition, una speciale cena di gala che chiuderà la manifestazione, un’area dedicata agli stand enogastronomici, e un’enoteca regionale che darà in degustazione grandi vini del territorio a cura della Pro Loco BURI-Buttrio.

La manifestazione, a ingresso gratuito (consigliabile la prenotazione), è organizzata da Lignano Sabbiadoro Gestioni in collaborazione con Pordenone Fiere sotto la direzione artistica di Fabrizio Nonis, giornalista enogastronomico, conduttore e produttore televisivo. Quest’anno per la prima volta la manifestazione si sposterà completamente all’aperto nella zona antistante l’entrata di Terrazza a Mare, uno dei simboli di Lignano Sabbiadoro, con una tenso-struttura che ospiterà i vari appuntamenti della manifestazione.

Tanti saranno gli ospiti di questa manifestazione, che animeranno le 3 giornate, dagli showcooking con chef di alto pregio e chef televisivi organizzati dal famoso brand “Stars Cooking” di Fabrizio Nonis, per passare poi alla valorizzazione dei prodotti e degli chef del territorio del Friuli Venezia Giulia, grazie al brand “Dalle Malghe al Mare” con la collaborazione di Veronica Defilippis, titolare della scuola di cucina Cuciniamo con… .

Il supporto logistico sara’ coordinato dal catering della Trattoria da Nando che vanta una pluriennale esperienza nella gestione catering e organizzazione eventi.

Primo appuntamento venerdì 14 giugno: per un’apertura in gran stile con l’inaugurazione insieme alle autorità alle 18, nel quale saranno presenti due chef del territorio che da molti anni sono ambasciatori dell’Alta Cucina in Friuli Venezia Giulia: Emanuele Scarello (due stelle Michelin, presso il ristorante Agli Amici – Godia) e Andrea Canton (una stella Michelin, presso il ristorante “La Primula” a San Quirino).

Durante l’inaugurazione ufficiale inoltre sarà presente e sarà premiato il giornalista Paolo Marchi, ideatore e curatore di grandi eventi internazionali come Identità golose.

A concludere la serata di venerdi 14 giugno alle 21 ci sarà anche uno speciale showcooking a 4 mani di Andrea Mainardi, volto noto di Rai con i programmi “La Prova del cuoco” e “Detto Fatto” e Mediaset con la partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”, insieme a Diego Bongiovanni, chef e volto televisivo de “La prova del Cuoco”.

La manifestazione proseguirà sabato 15 giugno con un pre-opening nell’orario di pranzo dalle 12 alle 14 con la Festa della Paella Adriatica che vedrà protagonista David Povedilla, volto noto di RAI nelle trasmissioni “La Prova del Cuoco” e “Detto Fatto”, con la sua paella realizzata con i prodotti dell’Alto Adriatico. In questo spazio ci sarà anche la presenza del Dj set a cura di Gianfranco Amodio e di una cocktail exhibition a cura di Palagurmè che presenterà l’Easy Fish cocktail nella versione alcolica e analcolica.

Alle 18.00 il programma prosegue con una grande novità di questa 5 edizione di Easy Fish, la zona dedicata al cocktail exhibition nel quale sarà presente uno dei 10 migliori barman al mondo, e volto televisivo per gli amanti del mondo barman: Bruno Vanzan. Confermata anche per quest’anno la formula vincente del brand “Dalle Malghe al Mare” ideata e organizzata da Fabrizio Nonis e Veronica Defilippis, che dalle 19.30 porteranno ai fornelli Matteo Susan, chef del Ristorante “Alla Vecchia finanza” – Lignano Pineta, e Gabriele Mazzolini chef carnico.

A chiudere questa ricca serata ci sarà un altro speciale showcooking a 4 mani con Roberto Valbuzzi, chef e volto televisivo di Real Time con il programma “Cortesie per gli ospiti” insieme a Diego Bongiovanni, chef e volto televisivo de “La prova del Cuoco”.

Domenica 16 dalle 19, invece, ci sarà la grande cena di Gala. La prima parte della serata sarà dedicata alla cucina territoriale attraverso il brand “Dalle Malghe al mare”, con gli chef Alessandro Businaro del “Ristorante Al Boschet” di Gorgo di Latisana e Gloria Clama, finalista dell’ultima edizione di Masterchef Italia. Nella seconda parte verranno presentati i piatti di Giancarlo Perbellini, chef 2 stelle Michelin – Ristorante Casa Perbellini di Verona, e Bobo Cerea, chef 3 stelle Michelin del Ristorante “Da vittorio” a Brusaporto – Bergamo.

Durante la cena sarà ospite speciale anche Federico Quaranta, conduttore di Linea Verde, che sarà premiato come volto televisivo dell’anno 2019. A chiudere la serata ci sarà uno speciale dessert che arriverà direttamente dalle mani di un bravissimo pasticcere internazionale e volto noto televisivo, Ernst Knam.