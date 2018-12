Edoardo Raspelli presenta la pitina... finalmente Igp

Sarà Edoardo Raspelli, giornalista e gastronomo, inventore (nel 1975!) della critica gastronomica in Italia, il “padrino” della Pitina Igp, che sarà presentata per la prima volta in pubblico domenica 16 dicembre a Malnisio di Montereale Valcellina, nella suggestiva cornice della Centrale Idroelettrica Antonio Pitter.

Raspelli, conduttore e “mattatore” della seguitissima (da vent'anni!) trasmissione “Mela verde”, sarà affiancato sul palco dalla giornalista Alessandra Natali.

Il “battesimo” della Pitina con il logo gialloblu della Comunità Europea avverrà nel corso dell'evento organizzato dall'Ecomuseo Lis Aganis per la consegna del Premio Trivelli 2018, concorso gastronomico giunto alla settima edizione. Ad applaudire la “new entry” nel ristretto paniere dei prodotti a marchio Dop e Igp (solo sei in Friuli Venezia Giulia: prosciutto di San Daniele, Formaggio Montasio, olio Tergeste, Brovada, Prosciutto di Sauris e, appunto, la Pitina) ci sarà anche lo chef stellato Terry Giacomello, nativo di Montereale Valcellina.

Con i sindaci del territorio di produzione della Pitina (ricadente nell'Uti delle Valli e Dolomiti Friulane) ci sarà anche il Presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin.

La manifestazione inizierà alle 15.30; ingresso libero fino a esaurimento dei posti.