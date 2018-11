Ersa alla Fiera internazionale del Tartufo d'Alba

L’ERSA, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale parteciperà con le eccellenze agroalimentari regionali alla Fiera internazionale del Tartufo d'Alba (6-25 novembre, tutti i weekend), nelle giornate di domani, sabato 24 e domenica 25 novembre. L'evento è una delle principali vetrine dell'alta gastronomia e dei prodotti italiani di pregio.



Cuore della Fiera, ogni sabato e domenica di ottobre e novembre, è il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, il vero cuore storico della manifestazione dedicata al Tubre magnate Pico, in un’area espositiva ubicata nel pieno centro di Alba, luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe-Roero e Monferrato.



In questo contesto c’è l’Alba Truffe Show: lo spazio degli Show Cooking con i grandi chef, le Analisi Sensoriali del Tartufo, le Wine Tasting Experience,i gemellaggi con territori d’eccellenza enogastronomica, incontri e dibattiti.



Tre appuntamenti proposti da ERSA sono in programma il 24 novembre, uno dalle 11 alle 12 e l'altro dalle 13 alle 14, entrambi con il blasonato chef friulano di fama internazionale Emanuele Scarello, che presenterà show cooking con la degustazione di piatti ideati per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare regionale. Dalle 15 alle 16, la presentazione e degustazione di vini bianchi DOC e DOCG del Friuli Venezia Giulia, a cura dell'Associazione Italiana Sommelier (sezione regionale).



Quattro gli appuntamenti ERSA di domenica 25 novembre: dalle 11 alle 12, aperitivo con la Ribolla Gialla ed i prodotti tipici del FVG, Prosciutto di San Daniele e Formaggio Montasio a cura della Associazione Italiana Sommelier del FVG; dalle 13 alle 14, presentazione con degustazione guidata dei vini bianchi DOC e DOCG del Fvg; dalle 15 alle 16, presentazioni degli oli extravergine d'oliva prodotti in Fvg, a cura di Ennio Scarbolo (tecnico ERSA); dalle 16 alle 17, focus del gusto sulla Gubana accompagnata dal vino Ramandolo in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier FVG.