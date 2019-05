Fare la spesa in maniera consapevole, informati su cosa comprare leggendo bene le etichette dei prodotti e scegliendo cosa è meglio per la propria salute e quella dei propri cari: interessante iniziativa proposta dall'Assessorato alla cultura del Comune di Pravisdomini, che giovedì 16 maggio in sala consiliare alle 20.30 invita tutta la cittadinanza all'incontro "Occhio all'etichetta: la carta d'identità del prodotto".

Un evento organizzato insieme alla Commissione culturale e al Sistema bibliotecario Tagliamento Sole coinvolgendo Coop Casarsa, che proprio in centro a Pravisdomini ha un negozio che è punto di riferimento per la spesa quotidiana della comunità. Relatore della serata sarà Luigi Cesarin, presidente di un'altra cooperativa casarsese, quella sociale de Il Piccolo Principe, nonché membro del Gruppo di acquisto solidale "Che Delizia!" il quale riunisce famiglie del territorio attente ai consumi etici e sani. Al termine dell'incontro ci sarà un piccolo rinfresco offerto ai presenti da Coop Casarsa.

"Con piacere - ha dichiarato Mauro Praturlon presidente di Coop Casarsa - abbiamo aderito all'invito dell'amministrazione comunale per questa serata che riteniamo possa interessare la comunità, la quale abbiamo l'onore di servire quotidianamente, con prodotti attenti alla qualità e alle filiere certificate, nel nostro punto vendita attivo ormai da 5 anni. Non solo: quest'anno ricorrono anche i 100 anni dalla fondazione della nostra cooperativa ed eventi come quello di Pravisdomini ci permettono di celebrare pure questo anniversario insieme a nostri clienti e soci".

La regia dell'incontro è stata curata dal Distretto soci di Coop Casarsa legato al punto vendita di Fiume Veneto. "Da diversi anni - ha spiegato la consigliera di Coop Casarsa delegata alle attività del Distretto Patrizia Mander - svolgiamo attività di formazione al consumo consapevole con le scuole del territorio, comprese quelle di Pravisdomini. Per la prima volta ci rivolgiamo ora anche agli adulti e nel farlo abbiamo voluto coinvolgere un'altra cooperativa attenta alle esigenze della comunità come quella de Il Piccolo Principe: sarà una serata ricca di spunti per imparare a conoscere i migliori prodotti da inserire nella propria spesa".