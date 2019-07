Festa formaggio a Malnisio

Al via la 17ªedizione della Festa del Formaggio che avrà inizio venerdì 5 luglio nell’area dell’ex centrale idroelettrica Pitter di Malnisio. In programma spettacoli e intrattenimenti che accompagneranno il 17°concorso interregionale del Montasio Dop. Domenica 7, infatti, nel cuore della festa, prima di mezzogiorno saranno resi noti i vincitori del concorso organizzato dal Gruppo festeggiamenti Malnisio.



Quest’anno ben 27 latterie friulane e venete a confronto - record di presenze - per aggiudicarsi i premi per il miglior formaggio Montasio prodotto tra fresco, mezzano e stagionato. Assieme ai riconoscimenti, ci sarà l’assaggio dei formaggi primi classificati per ogni tipologia di stagionatura con una speciale degustazione guidata dal tecnico del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio Mauro Gava.



La festa si prolungherà fino a domenica 14 luglio, giornata in cui, con il mercato dei produttori locali ed esteri di Slow Food del Pordenonese, vedrà anche la presentazione dei migliori formaggi caprini pluripremiati delle aziende del marchio Cuorecaprino.

Maggiori informazioni al sito www.montasio.com