Filari di Bolle, attesa per i vincitori

Giovedì 25 aprile alle 17 in sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich si terrà la cerimonia di inaugurazione ufficiale della 71esima Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, la grande manifestazione enogastronomica con oltre 140 eventi fino al 6 maggio, organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia e Città di Casarsa della Delizia (membro dell'Associazione nazionale Città del Vino) insieme ai Viticoltori Friulani La Delizia. Dopo i saluti delle autorità saranno svelati quali sono i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia per il 2019 con le premiazioni della selezione Filari di Bolle.

La Sagra del Vino infatti ospita la quinta edizione della Selezione Spumanti di Filari di Bolle, che incoronerà le migliori bollicine del Friuli Venezia Giulia nelle categorie Metodo Charmat Prosecco DOC, Metodo Charmat Spumante Monovarietale, Metodo Charmat Cuvée e Metodo Classico. La novità di quest’anno prevede inoltre altri riconoscimenti tra gli spumanti selezionati, tra i quali quello alla cantina che ha la più bella etichetta e quello per lo spumante con il miglior rapporto qualità prezzo.

Gli spumanti (una novantina proposti da 50 cantine) sono stati valutati da una giuria di esperti composta da enologi, sommelier e giornalisti del settore vinicolo, guidati dal presidente della giuria Renzo Zorzi (presidente regionale dell’Associazione italiana sommelier): c’è grande attesa per conoscere l’esito del loro giudizio. "Un lavoro della giuria per questo 2019 - ha commentato Zorzi - con diverse sorprese rispetto gli anni precedenti: si è evidenziato il grande cammino di crescita del comparto spumantistico regionale. In evidenzia per esempio il Prosecco, con un miglioramento qualitativo generalizzato e ci ha fatto una grande impressione la Ribolla gialla, nelle varie versioni ma in maniera particolare la Brut. Per le altre due categorie Cuvée e Classico si confermano sostanzialmente gli aspetti qualitativi degli anni passati, anche perché il Friuli Venezia Giulia è ormai una certezza in fatto di spumanti, come è stato rimarcato al recente Vinitaly".

Tutti gli spumanti selezionati si potranno degustare durante la Sagra del Vino nell’enoteca di Filari di Bolle ospitata nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, dove saranno proposti dalla Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia. Giornate di apertura dell’Enoteca: 25, 26, 27, 28, 30 aprile e 1, 4, 5 maggio. Inoltre novità di quest'anno il Training... Filari di Bolle, degustazione guidata alle bollicine con gli stessi sommelier Ais Fvg nelle giornate del 27, 30 aprile 4 maggio alle 19.

Filari di Bolle è a cura di Pro Loco di Casarsa della Delizia, Città di Casarsa della Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia insieme al Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia. Importante la collaborazione con PromoturismoFVG e la Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia. Collaborano alla riuscita della selezione l’Organizzazione nazionale Assaggiatori di Vino, Assoenologi e l’Associazione Nazionale Città del Vino. Prezioso anche il sostegno di Friulovest Banca, sempre attenta alle esigenze del territorio. Le ditte Amorim, Ds Smith, Juliagraf e Ceccarelli Group sono sponsor della manifestazione.