Filari di Bolle in scena a Buttrio

"Bollicine" del Friuli Venezia Giulia sempre più apprezzate: la Pro Loco di Casarsa della Delizia (membro dell'Associazione nazionale Città del Vino) sarà a Villa di Toppo-Florio a Buttrio per proporre i migliori spumanti regionali della Selezione Filari di Bolle (che la Pro Loco organizza insieme al Comune e all'Associazione italiana sommelier del Friuli Venezia Giulia) all'interno della prestigiosa Fiera Regionale dei Vini di Buttrio.

"Si tratta della Fiera enoica più antica d'Italia - ha dichiarato il presidente della Pro Casarsa della Delizia Antonio Tesolin - dove le bollicine che abbiamo selezionato alla nostra Sagra del Vino troveranno spazio nel brindisi della cerimonia inaugurale e nell'enoteca della Villa. Siamo molto lieti di aver accettato anche quest'anno l'invito della Pro Loco Buri, alla quale siamo legati dal fatto di organizzare due manifestazioni così apprezzate dal pubblico che ama i grandi vini del Friuli Venezia Giulia".

Il tour di Filari di Bolle era cominciato con successo lo scorso 11 maggio, con una degustazione guidata di Renzo Zorzi, presidente dell'Associazione italiana sommelier del Friuli Venezia Giulia, nello Spazio Incontri di Sapori Pro Loco a Villa Manin: esauriti i posti a disposizione, segno del grande interesse che c'è attorno al progetto della selezione casarsese. Una vetrina prestigiosa, quella di Sapori Pro Loco, resa possibile anche grazie alla collaborazione con il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia e PromoTurismoFVG con la sua Strada del Vino e dei Sapori.

Ricordiamo qui gli spumanti premiati nell'edizione 2019 di Filari di Bolle. Il premio per il Metodo Charmat Prosecco Doc al vino spumante Prosecco Doc Extra Dry presentato da Forchir Viticoltori in Friuli. Il premio per il Metodo Charmat Spumante monovarietale al vino spumante Ribolla Gialla Brut presentato da Azienda Agricola Terre Rosse. Il premio per il Metodo Charmat Cuvée al vino spumante Tamano Brut n.1 presentato da Azienda Agricola Alessio Gri. Il premio per il Metodo Classico al vino spumante VSQ MC etichetta argento Brut presentato da Vigneti Pietro Pittaro.

Novità 2019 l’assegnazione di riconoscimenti speciali tra gli spumanti finalisti. Il riconoscimento Miglior etichetta/packaging a Casa Vinicola Antonutti - Prosecco Doc spumante Extra Dry. Il riconoscimento per il miglior rapporto qualità prezzo a 4 cantine: Cabert Cantina di Bertiolo con il Cabert Prosecco Doc Extra Dry; Cantina Produttori Cormòns Ribolla Gialla Extra Dry; Vigneti Pietro PittaroVSQ MC etichetta argento Brut; Viticoltori Friulani La Delizia Naonis Jadér Cuvée Brut. Il riconoscimento per il Titolare under 30 all'Azienda Agricola Alessio Gri.

Filari di Bolle è a cura di Pro Loco di Casarsa della Delizia, Città di Casarsa della Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia insieme al Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia. Importante la collaborazione con PromoturismoFVG e la Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia. Collaborano alla riuscita della selezione l’ONAV (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Vino), Assoenologi e l’Associazione Nazionale Città del Vino. Prezioso anche il sostegno di Friulovest Banca, sempre attenta alle esigenze del territorio. Le ditte Amorim, Ds Smith, Juliagraf e Ceccarelli Group sono sponsor della manifestazione.