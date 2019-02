Forbes incorona Marco Felluga

Una delle più prestigiose riviste del mondo, Forbes, nella sua edizione più importante, quella americana, incorona Marco e Roberto Felluga e i vini che la famiglia produce a Capriva del Friuli.

In un lungo reportage, il giornalista e scrittore John Mariani ricostruisce la storia della famiglia attraverso la descrizione di alcuni vini emblematici, alcuni dei quali ai vertici mondiali per qualità. Ricorda, inoltre, la figura di Marco Felluga come grande innovatore e simbolo dell'enologia friulana e l'impegno di Roberto nel proseguire sulla strada della qualità, che dipende dall’attenzione ai dettagli. Ed è questo - scrive Mariani - il segno distintivo delle sei generazioni della famiglia di Marco Felluga". Oggi l'azienda esporta il 40 per cento della sua produzione.