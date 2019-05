Formula rinnovata per 'Gradito l’abito rosso'

Rinnovata nella formula e nella sede, ritorna domenica 12 maggio la nota kermesse enologica “Gradito l’abito rosso”. La vetrina dei vini rossi friulani per i lavori di ristrutturazione della tradizionale sede di Venezia (Hotel Regina Europa), quest’anno ha trovato accoglienza a Quarto d’Altino nell’hotel Crowne Plaza Venice Est in viale della Resistenza 18. Le altre novità dell’edizione 2019 sono la prevalenza dei vini bianchi e la partecipazione di aziende vinicole di Veneto e Slovenia. Le conferme, invece, sono Fisar e CiviBank sostenitori stabili della rassegna enologica.

Friuli Venezia Giulia e Slovenia, terre di grandi vini bianchi e Veneto terra di prestigiosi “Bordolesi”, sono assodate e riconosciute certezze nel mondo degli appassionati e dei consumatori di vini pregiati. I numerosi “terroir”, fatti di suoli vocati, esposizioni e microclimi favorevoli, sono una fonte di emozionante seduzione, quando il consumatore scopre o riscopre l’eleganza e la personalità dei tanti vini di queste aree.

Chardonnay, Friulano, Glera, Malvasia, Picolit, Pinela, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Ramandolo, Ribolla Gialla, Riesling Renano, Sauvignon, Traminer, Verduzzo Friulano, Vitovska, Zelen, insieme agli ormai più che storici assemblaggi “Bordolesi” del Veneto, ottenuti da uve Merlot, Cabernet Franc e Sauvignon, Carmenère, Malbeck e Petit Verdot, lasciano il segno e rivelano spesso un appeal elegante e unico, ricercato ed apprezzato tanto dall’esperto che dal comune consumatore. Dopo il successo ottenuto dalle sette edizioni precedenti, in cui le aziende hanno letteralmente incantato con i propri vini, le quasi mille persone presenti, F.I.S.A.R “Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori” di Venezia, dedica la prestigiosa vetrina ai vini bianchi di Friuli Venezia Giulia e Slovenia che, per la prima volta, condivideranno il palcoscenico con realtà vinicole del Veneto che producono “Bordolesi”, selezionate da Slow Wine. CiviBank supporta la rassegna anche in qualità di istituto leader nel credito agrario a Nordest.

Queste le aziende partecipanti

Friuli Venezia Giulia. Amandum, Antonutti, Arzenton, Bajta, Blazic, Cà Tullio, Canus, Colmello di Grotta, Conte Brandolini, Conte D’Attimis-Maniago, De Claricini, Fiegl, Gaspare Buscemi, Gigante, Gradis'ciutta, Grillo Iole, I Magredi - Cà Ronesca, Il Carpino, Il Roncal, It - feel Wine Consult - F. Brunetti, La Buse dal Lof, La Sclusa, La Viarte, Le Favole, Le Monde, Lino Casella, Lis Fadis, Lis Neris, Maniero Ermanno, Masut da Rive, Monviert, Obiz, Petrucco, Petrussa, Podere Marcello, Rodaro, Ronc Soreli, Ronco dei Pini, Ronco Margherita, Russolo, Sancin, Scubla, Skok, Tenuta Villanova, Tenute Conte Romano, Tercic, Tomasella, Toros, Venica&Venica, Villa Parens, Zorzettig, Zuani.

Slovenia. Gordia, Zanut.

Bordolesi del Veneto- Selezione SLOW WINE. Agnoletti Ida, Castello di Roncade, Masari, Piovene Porto Godi, Quota 101, Sorelle Bronca, Tenuta Mosole, Vigna Ròda, Vignalta.

Azienda Rivelazione Italia 2019: Podere Gusto.

Il costo dell’ingresso è di 20 euro e nella circostanza i visitatori potranno effettuare acquisti direttamente dalle aziende partecipanti.