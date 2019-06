Friuli Doc, tante novità per l'edizione numero 25

Tante novità in arrivo per l'edizione 2019 di Friuli Doc, in programma dal 12 al 15 settembre. Le prime anticipazioni le offre l'assessore comunale ai Grandi eventi, Maurizio Franz: "La kermesse quest'anno compie 25 anni, una ricorrenza importante. Per questo abbiamo già siglato un accordo con l'Università di Udine per ospitare le eccellenze del nostro territorio in alcune delle sedi più prestigiose dell'ateneo, come palazzo Toppo Wasserman, palazzo Antonini o la corte di palazzo Florio".

Complici anche i cantieri, che interesseranno via Aquileia e via Mercatovecchio, sarà necessario riconquistare nuovi spazi cittadini. Ma, oltre alle Pro Loco e ai prodotti tipici del Fvg, non mancherà un'apertura ai Paesi vicini: "Dopo la Carinzia, confermatissima in via Gemona, spazio anche a Istria, Slovenia e Croazia, che troveranno 'casa' in via Poscolle", conclude Franz.