Giornata del latte alla Tenuta Marianis

Si terrà domenica 2 giugno alla Tenuta Agricola Marianis di Palazzolo dello Stella il gran finale del viaggio dedicato alla filiera corta del latte firmato Latterie Friulane. Un percorso di conoscenza ‘dalla tavola alla stalla’ che terminerà con una grande festa in occasione della giornata mondiale del latte.

Nelle scorse settimane, Latterie Friulane ha aperto le porte del suo stabilimento a Campoformido per condividere insieme ai consumatori e al territorio i segreti della lavorazione del latte fresco, dall’arrivo in stabilimento fino al suo confezionamento. Per quest’ultima tappa invece la protagonista sarà la Tenuta Agricola Marianis: una delle aziende gioiello del marchio friulano, con una produzione cento per cento biologica e un allevamento di pezzata rossa tra i più importanti d’Italia.

Domenica sarà infatti possibile visitare gratuitamente l’allevamento biologico. Dalle 10 alle 17 il capo stalla, insieme al veterinario della tenuta, condurrà grandi e piccini attraverso la fattoria e la campagna circostante per scoprire come l’alimentazione delle mandrie, le regole dell’agricoltura biologica e il benessere degli animali siano indispensabili per produrre un latte sano e di qualità.

Ma la grande festa del latte avrà inizio già alle prime ore del mattino con un concerto d’archi all’alba e una sana colazione con i prodotti Bio Friuli di Latterie Friulane, accompagnate dalle leccornie sfornate da panificatori locali.

Dalle 7.30 invece, l’inizio delle registrazioni per la tradizionale marcia gratuita e non competitiva attraverso la bellissima campagna circostante. Saranno due i percorsi tra i quali scegliere – 7 e 14 chilometri – entrambi da terminare con una rigenerante spaghettata offerta a tutti i partecipanti. In palio anche tanti gustosi premi per il gruppo più numeroso, quello venuto da più lontano, il partecipante più giovane e quello più anziano. A loro verrà consegnata una fornitura di prodotti, naturalmente Latterie Friulane.

Per partecipare alla marcia è necessario registrarsi inviando una mail a info@tenutamarianis.it. Per le visite alla fattoria non è obbligatoria la prenotazione.