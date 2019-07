I Feudi di Romans protagonisti a Londra

Si tinge d’argento e di bronzo l’estate per I Feudi di Romans. Sontium 2016 ha ottenuto la prestigiosa Silver Medal e il Pinot Grigio si è aggiudicato la Bronze Medal nel concorso International Wine & Spirit Competition. Fondato nel 1969, l’IWSC di Londra è tra i concorsi più esclusivi al mondo. "Per i nostri vini ricevere una medaglia dall’IWSC equivale a ricevere un oscar visto che questi premi sono considerati fra i più importanti a livello internazionale", commenta Nicola Lorenzon, direttore commerciale e marketing della cantina Lorenzon che oggi vanta una tecnologia tra le più avanzate del Friuli Venezia Giulia per la produzione di vini di qualità con il marchio I Feudi di Romans.

I vincitori del 2019 saranno presentati all’annuale banchetto dell’IWSC, che si terrà a novembre al Guildhall di Londra. La cerimonia vedrà riunite oltre 500 delle più influenti personalità dell’industria enologica.

Sontium è l’ultimo nato nella famiglia Lorenzon, sotto il brand I Feudi di Romans, la linea più prestigiosa della cantina che ha sede a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia e nel cuore della Doc Friuli Isonzo. Siamo alla stessa latitudine del sud della Borgogna, di Cognac e dell’Oregon. Qui le vigne, baciate da sole, protette dall’aspro altopiano del Carso, accarezzate dai venti che spirano dall'Adriatico, vengono cullate dalle acque smeraldine del fiume Isonzo. Ed è proprio il fiume “sacro” a dare il nome a Sontium, nella sua versione latina. La cuvée, prodotta in edizione limitata, nasce da uve di antichi vigneti riscoperti di un Friuli di confine (Pinot Bianco, Friulano, Malvasia e una piccola parte di Traminer Aromatico).

Ma non è l’unico traguardo raggiunto dalla famiglia Lorenzon al di là della Manica. L’Accademia della Cucina di Londra ha scelto, per il secondo anno consecutivo, I Feudi di Romans per una serata esclusiva al ristorante Fiume alla presenza dell’ambasciatore italiano, Raffaele Trombetta, Sir Rocco Forte, Ceo dell’omonima compagnia di hotels di lusso, e il nuovo presidente della Camera di Commercio italiana di Londra, Alessandro Belluzzo, a conferma dell'appeal che I Feudi di Romans stanno riscuotendo in una piazza importante come quella londinese e in una città che è in grado di anticipare e dettare le nuove tendenze a livello globale.

I vini sono stati abbinati ai piatti creati dallo chef Francesco Mazzei, celebrity chef stellato, che oltre a gestire tre ristoranti tra i più trendy di Londra, Fiume, Sartoria e Radici, punti di ritrovo abituali per il mondo finanziario e imprenditoriale internazionale, è anche autore di numerosi libri e trasmissioni televisive.