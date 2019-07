I prodotti della latteria di Ovaro certificati Aqua Fvg

"Appoggiando la linea dettata da oramai qualche anno dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l’Ersa abbiamo rinnovato il marchio Aqua che esprime un'attenzione particolare alle materie prime e al territorio dove nascono i prodotti firmati Artelatte". Parole di Marco Pezzetta, Presidente dell'omonimo gruppo specializzato in formaggi, salumi prodotti agroalimentari e tipicità, convinto che tali scelte siano viste dal consumatore come produzioni di qualità e di provenienza certa e tracciata. Questo “simbolo” riguarda due prodotti che nascono alla Latteria di Ovaro, con sede a Luincis: si tratta della mozzarella “Fiordilatte” e dello yogurt, che da inizio luglio possono, appunto, sfoggiare il marchio Aqua.

Sono due specialità che nascono in Carnia e sono molto legate al territorio. La mozzarella “Fiordilatte”, prodotta con latte vaccino dei conferitori della zona, viene realizzata con fermentazione naturale e confezionata a mano nel packaging che contiene due pezzi da 125 grammi ciascuno. Ottima per una fresca caprese estiva, come anche per arricchire un'insalata oppure sopra una focaccia accompagnata da qualche fetta di Prosciutto San Daniele, è una delizia tutta da scoprire; la Latteria di Ovaro, peraltro, è l'unica realtà carnica a produrre questa specialità su scala industriale, con metodo artigianale, nel territorio. Lo yogurt, prodotto con latte fresco intero pastorizzato, viene proposto in vasetto in vetro da 140 ml e in cinque gusti: limone, albicocca, frutti di bosco, fragola e bianco. Confezionato con marmellate di qualità, a coagulo intero e quindi con una consistenza compatta, è ottimo per una merenda sfiziosa per i più piccoli, ma capace di accontentare anche gli adulti!

Il caseificio di Ovaro sorge nella frazione di Luincis e distribuisce i prodotti con il marchio Artelatte facente parte del Gruppo Pezzetta di Fagagna. Fra i prodotti a catalogo, oltre ai due citati, ci sono i formaggi a latte vaccino, la ricotta, le specialità a base di latte di capra come il Dolce Capra e lo Zoncolan. Tra i fiori all'occhiello c'è il Montasio: quello “Mezzano” ha ottenuto il terzo posto al recente “17° concorso interregionale del Montasio Dop” a Malnisio.