I vini del Friuli Venezia Giulia a Taste of London

Cinque giorni di degustazioni e approfondimenti a tema enogastronomia nel cuore della capitale inglese: da ieri e fino a domenica 23 giugno anche il Friuli Venezia Giulia è presente a Taste of London, evento enogastronomico internazionale di alto profilo che espone al pubblico inglese le eccellenze dell’agroalimentare. La manifestazione è frequentata da un pubblico di food&wine lover, operatori e stampa specializzata per un totale di circa 50mila visitatori.

Il Friuli Venezia Giulia, tramite PromoTurismoFVG, è presente con uno spazio promozionale installato a Regent’s Park, sede dell’evento, per far conoscere alcuni dei migliori vini regionali che saranno degustati insieme a due prodotti simbolo come il prosciutto San Daniele e il formaggio Montasio. Durante le giornate dell’evento i partecipanti avranno inoltre modo di assaggiare il tiramisù, presentato come dolce tipico del Friuli Venezia Giulia. Taste of London è uno dei nuovi eventi a cui PromoTurismoFVG, a seguito del passaggio di deleghe da Ersa, ha ritenuto strategico partecipare per la promozione dell’agroalimentare e per posizionare la destinazione Friuli Venezia Giulia in mercati turistici strategici come meta ideale per un viaggio enogastronomico.