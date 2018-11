Il Consorzio delle Doc fvg in prima fila a Napoli per Anteprima VitignoItalia

Il Consorzio delle DOC – FVG sarà presente in prima fila ad Anteprima VitignoItalia, in scena lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 17.30 alle 22.30, presso le eleganti sale dell’Hotel Excelsior di Napoli (in via Partenope, 48). Una preview, alla quale prenderanno parte oltre 90 cantine da tutta Italia, del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani che nel maggio 2019 giungerà alla sua quindicesima edizione, divenuto ormai uno degli appuntamenti a tema vino più significativi della Penisola, il più importante del Mezzogiorno.



A rappresentare per l’occasione il Friuli Venezia Giulia saranno i vini finalisti del progetto, promosso dal Consorzio, "Doc Friuli & friends". Una prestigiosa selezione di etichette in grado di dare, dal punto di vista enologico, un quadro fedele della regione, mettendo soprattutto in risalto le diversità dei territori che la compongono.



“Prosegue così – sottolinea Adriano Gigante, presidente del Consorzio delle DOC – FVG – il lavoro di promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, delle eccellenze vinicole della nostra regione. Napoli è senza dubbio una piazza importante e VitignoItalia è un evento che negli anni si è saputo distinguere in particolar modo per il suo forte approccio business, oltre che per un’affluenza di pubblico appassionato da sempre elevata. Esattamente il tipo di iniziativa che riteniamo ideale per la nostra attività di diffusione dei prodotti del nostro territorio.”