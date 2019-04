In edicola il ricettario firmato da Daniele Cortiula e Paolo Zoppolatti

Per Pasqua il settimanale Il Friuli fa un prezioso regalo ai propri lettori. Infatti, con il numero in edicola da venerdì 19 aprile, in omaggio un ricettario firmato dai due celebri chef friulani. È infatti un vero amore quello che accomuna Daniele Cortiula e Paolo Zoppolatti: quello per i sapori della propria terra, per i gesti antichi in cucina rubati con gli occhi da madri e nonne, per la soddisfazione di raccontare la nostra identità declinandola nei piatti. Amici nella vita, colleghi nella professione e… rivali tra i fornelli. Il settimanale Il Friuli è riuscito a metterli assieme in una simpatica e originale sfida: quella di proporre un intero menu in 34 portate, 17 a testa.

Ma c’è un’altra fondamentale caratteristica che accomuna Daniele e Paolo:quello di proporre ricette alla portata di tutti, facili da replicare anche a casa nostra, in una cucina domestica e non professionale (senza azoto liquido, sonde termiche e abbattitori, per intendersi); ricette da poter realizzare nel tempo che i ritmi di lavoro e gli impegni familiari ci consentono. E non è poco: un ricettario prêt-à-porter che non rinuncia, però, alla qualità, alla salubrità e alla genuinità degli ingredienti.

Le splendide fotografie sono firmate da Gianpaolo Scognamiglio mentre il set è lo showroom della Snaidero a Majano. In edicola, quindi, da venerdì 19 aprile in allegato gratuito al settimanale.