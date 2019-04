La San Marco lancia Top 80 Gold Preziosa

La San Marco presenta Top 80 Gold Preziosa, la sua prima macchina elettronica interamente placcata in oro 24k. L’elegante carrozzeria dorata e l’iconica cupola con leone creano un insieme prezioso e ricercato, per un oggetto di lusso dal forte valore simbolico, che sta già conquistando i più prestigiosi locali al mondo. Evoluzione tecnologica della storica serie NEW 80, il nuovo modello sfoggia componenti elettroniche d’avanguardia, nuove tastiere retroilluminate e un display digitale per il monitoraggio dei parametri di funzionamento.

Alta manifattura e innovazione continua. Sono questi gli ingredienti di successo de La San Marco, storica azienda di Gradisca d’Isonzo produttrice di macchine da caffè, macinadosatori e altre attrezzature professionali per bar a ristoranti, tra le più conosciute al mondo. Grande protagonista della tradizione italiana del caffè espresso già dal lontano 1920, La San Marco si prepara a festeggiare i suoi primi cent’anni di storia, ma nel frattempo non si ferma. L’azienda continua infatti a mirare lontano e a stupire professionisti e amanti del caffè con le sue creazioni.

L’ultima si chiama Top 80 Gold Preziosa ed è la prima macchina elettronica La San Marco interamente placcata in oro 24 carati. Omaggio a uno dei modelli più iconici e amati in tutto il mondo, Top 80 Gold Preziosa rappresenta la versione potenziata e dal grande effetto scenico della precedente New 80 Preziosa, rispetto alla quale sfoggia nuove componenti tecnologiche e un’elettronica aggiornata allo stato dell’arte. Tra le novità, il display digitale, attraverso il quale l’operatore può controllare e programmare i parametri di funzionamento della macchina e del macinadosatore, ma anche ricevere in tempo reale informazioni riguardanti la corretta erogazione di caffè. In dotazione anche le nuove tastiere ergonomiche e retroilluminate, ciascuna dedicata ad un singolo gruppo di erogazione e connessa elettronicamente al display di controllo digitale. Il modello è proposto in versione automatica elettronica a due o tre gruppi, con erogazione del caffè a dosaggio elettronico, capace di memorizzare fino a quattro dosi diverse per ogni gruppo. Disponibili la versione standard con variatore di portata e quella con sistema DTC.

Ma a rendere davvero unica nuova Top 80 Gold Preziosa è senza dubbio la scintillante carrozzeria gioiello placcata in oro, realizzata in ottone e acciaio inox, e sovrastata dall’inconfondibile cupola con leone, a sua volta proposta in versione ottone placcata oro. Superfici martellate e finiture di pregio esaltano la grande abilità manifatturiera de La San Marco, in una sintesi perfetta tra eleganza classica e linee moderne. “Con Top 80 Gold Preziosa abbiamo voluto accontentare chi, nei diversi angoli del Mondo, intende la macchina da caffè non solo come insieme di componenti tecniche progettate per una determinata funzione, ma anche come elemento di valore e di distinzione", spiega Roberto Nocera, direttore Generale La San Marco. “In tempi in cui tutti ci troviamo ad indossare la stessa maglietta e a portare sulle spalle l’identico zainetto, anche il mondo del caffè accusa una certa standardizzazione. Serviamo caffè con macchine molto simili l’una all’altra, macchine che a loro volta vengono realizzate in catene produttive che si ripetono identiche in ogni dove. Il nostro prodotto placcato oro, invece, non è solo un prodotto di lusso, ma anche e soprattutto un prodotto lavorato a mano, e quindi irriproducibile in serie; ogni pezzo è unico. Design, superfici martellate, doratura e assemblaggio sono tutti elementi frutto di lavorazioni curate fin nei minimi dettagli per mano di artigiani esperti, per un risultato che è in sé celebrazione dell’Arte del caffè e della grande manifattura italiana".

A oggi presente in soli quindici esemplari in tutto il mondo, il modello Top 80 Gold Preziosa de La San Marco ha già fatto il giro del globo, riscuotendo enorme successo non solo all’edizione 2019 del Coffee Expo di Seoul, ma anche all’interno di locali prestigiosi, come il Dubai Mall di Dubai.